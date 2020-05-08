Шура рассказал, как случайно обнаружил у себя рак

Москва, 8 мая. Певец Александр Медведев, более известный как Шура, признался, что совершенно случайно узнал, что у него рак.

В последнее время певец сильно похудел. Поклонники предположили, что музыкант решил взяться за здоровье и ведет активный образ жизни. Однако на самом деле причиной резких перемен стало страшное заболевание.

Шура рассказал, что совершенно случайно узнал о том, что у него развивается раковая опухоль. Певец пришел сдавать анализы, когда у него обнаружили 13-сантиметровую грыжу в желудке.

«Я просто пошел сдать анализы, проглотил «кишку». Выходит медсестра, говорит: «Вам через два дня на операционный стол», — рассказал певец.

Артист признался, что уже 13 лет пьет лекарство от изжоги. Певец не знал, что препарат может привести к таким последствиям. Артист не жаловался на боли, ведь онкологические заболевания проявляют себя только на последней стадии.

Музыкант рассказал, что операция прошла успешно. Опухоль удалили, и на следующий день артист смог вернуться к обычной жизни.

«Каждый раз, когда ложусь на стол, думаю, за что мне это. Ну я уже не спрашиваю почему. Это был еще один урок в моей жизни, на следующее утро я встал и пошел», — добавил Шура.

Это уже не первое онкологическое заболевание в жизни Шуры. Ранее артист рассказал, что пять лет боролся с раком. При этом он откровенно признался, что в корне его болезни лежит наркотическая зависимость.