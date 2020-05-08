Власти Минска отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

Минск, 8 мая. Шествие «Бессмертного полка» в Минске не состоится в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил руководитель оргкомитета акции Валерий Драко.

По его словам, Мингорисполком отказал в выдаче разрешения на проведение шествия, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.

«В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в Минске, с учетом заявленного количества участников, рекомендуем вам воздержаться от проведения указанного массового мероприятия», — отмечается в уведомлении столичных властей.

За проведение несанкционированного мероприятия организаторам будет грозить административная ответственность, передает Sputnik.

Кроме того, в ответе говорится, что в России в этом году акция пройдет в онлайн-режиме из-за действующего режима самоизоляции. В связи с этим белорусские общественники также проведут День Победы в новом формате.