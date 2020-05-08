Сирия, 8 мая. Неизвестные напали на штаб-квартиру протурецких боевиков в Идлибе. Офицер разведки ВВС САР был убит к западу от Ракки. Союзники Турции возобновили обстрелы в северной части Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники: потеряли офицера разведки в результате нападения неизвестных к западу от Ракки.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве сирийца на северо-востоке провинции Ракка.

Курдские вооруженные группировки: лишились одного из своих боевиков во время налета неизвестных на юге Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в результате взрыва в деревне Аль-Басута на юге кантона Африн; подверглись атаке неизвестных северо-восточнее Идлиба; открыли огонь по нескольким поселениям в районе города Тель-Тамр на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Поступила информация о том, что накануне вечером в Африне прогремел взрыв. Как заявляет на своей странице в сети Twitter военный источник (ynms79797979), инцидент произошел на юге кантона в населенном пункте Аль-Басута. В результате детонации СВУ ранения получил один из боевиков протурецких формирований, под контролем которых находится эта территория. В установке бомбы подозреваются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна», осуществляющей подпольную деятельность в оккупированных союзниками Турции районах.

Между тем медицинские бригады гуманитарной организации Сирийский арабский Красный Полумесяц прибыли в город Алеппо, чтобы осмотреть гражданских лиц, имеющих симптомы коронавирусной инфекции, а также дать советы по профилактике заболевания. Об этом сообщает Twitter-канал (ranaalialasad81).

Провинция Идлиб

Появились сообщения о нападении на военный объект поддерживаемых Анкарой формирований в Идлибе. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), неизвестные совершили налет на штаб-квартиру «Сирийской национальной армии» в районе Аль-Савагия северо-восточнее Идлиба. Никаких данных о последствиях атаки пока не поступало. Предполагается, что вылазка стала следствием междоусобной борьбы в рядах боевиков. Напомним, в последнее время заметно обострились противоречия между союзниками Турции и группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Западнее административного центра провинции произошло убийство одного из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). По информации Twitter-канала (syriahr), офицер разведки ВВС Сирии был застрелен неизвестными боевиками поблизости от деревни Дибси-Афнан. Личность нападавших пока не была установлена. Однако предполагается, что в организации налета замешаны террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность. Более подробные сведения о случившемся выясняются.

Провинция Хасака

Еще один из курдских боевиков был убит в результате нападения неизвестных в Хасаке. Согласно информации новостного портала Al Nour, он был застрелен в населенном пункте Аль-Хаддадия к югу от административного центра провинции.

Тем временем в городе Маабада на северо-востоке региона было обнаружено тело сирийца, который был убит выстрелом в голову.

По предварительным данным, к обоим налетам имеют отношение члены так называемых спящих ячеек «Исламского государства», деятельность которых широко распространена в зонах контроля SDF.

В северных районах провинции вновь были зафиксированы обстрелы со стороны поддерживаемых Турцией бандгрупп. Информагентство SOHR передает, что протурецкие боевики выпустили ракеты по нескольким поселениям, находящимся в районе города Тель-Тамр в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал — они покинули районы на линии разграничения сил с союзниками Турции ранее ввиду постоянных обстрелов.

1 Организация запрещена на территории РФ.