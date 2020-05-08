Академик Камалов рассказал о неожиданной особенности коронавируса

Москва, 8 мая. Ученые рассказали об особенностях коронавируса, которые они смогли обнаружить за время пандемии. Об этом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов.

Камалов рассказал, что ученые только начинают расшифровывать коронавирус. Он отметил, что иногда врачам непонятно, почему одни пациенты с высокой температурой идут на поправку уже спустя два-три дня, а другие при благоприятном течении болезни неожиданно испытывают обострение заболевания.

«Мы только начинаем вирус понимать и чувствовать», — отметил академик.

По словам медика, течение болезни зачастую определяется наличием хронических заболеваний и состоянием иммунной системы, передает телеканал RT.

«Есть люди, которые каждый сезон болеют всеми возможными вирусными инфекциями. А есть те, кто противостоит им на протяжении многих лет», — объяснил Камалов.

Он также напомнил, что в зоне риска по коронавирусу находятся люди с сахарным диабетом, заболеваниями сердца, хроническими болезнями бронхов и легких. Поведение инфекции в организме отдельно взятого человека трудно предугадать. Кто-то переносит болезнь очень легко, а у кого-то она начинает быстро прогрессировать и поражать легочную ткань.

Подобные факты вызывают много вопросов у ученых и врачей, поэтому медики подбирают лечение для каждого пациента индивидуально.