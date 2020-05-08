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Nation News просит правоохранителей изучить «коронавирусные» фейки Рашкина из КПРФ

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Nation News просит правоохранителей изучить «коронавирусные» фейки Рашкина из КПРФ

Москва, 8 мая. Депутат Государственной думы России от фракции КПРФ Валерий Рашкин продолжает распространять фейки о коронавирусе, и в связи с этим издание Nation News направило запрос в правоохранительные органы.

Издание проанализировало материалы, которые распространяет коммунист в своем блоге на «Эхе Москвы». В частности, депутат говорит о «цинковых гробах» при захоронении жертв коронавируса. По его мнению, такие кадры необходимы больше для запугивания людей, нежели для безопасности.

Nation News просит правоохранителей изучить «коронавирусные» фейки Рашкина из КПРФ

Судя по всему, как считают в прессе, парламентарий не ознакомился с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по технологии захоронения погибших от инфекции. Согласно сообщениям ВОЗ, коронавирусы могут оставаться на поверхности до девяти дней, из-за чего очистка окружающего пространства и личная защита просто необходимы. Кроме того, вирус может передаваться при вскрытии тела патологоанатомом.

Еще одной новостью от Рашкина стали сообщения о якобы даче взяток врачами пациентам за то, чтобы они «заболели коронавирусом». По его словам, цена на такую «услугу» варьируется от десяти тысяч до 30 тысяч рублей. Подобные фейки отмечала и опровергла Лига безопасного Интернета. Подчеркивалось, что вбросы на эту темы распространялись в регионах Северного Кавказа. Коммунист в свою очередь попытался связать фейк с новостью о выделении в Москве на лечение каждого инфицированного по 200 тысяч рублей.

Nation News просит правоохранителей изучить «коронавирусные» фейки Рашкина из КПРФ

Также депутат Государственной думы от КПРФ сообщил о «волне самоубийств» врачей, прокатившейся по регионам России.

По данным на 8 мая, из субъектов РФ не поступали сообщения о несчастных случаях, связанных с врачами, за исключением двух инцидентов — в ЗАТО Звездный городок и Красноярске. Коммунист делает упор на последней истории, связанной с главврачом Красноярского госпиталя для ветеранов войн. Несмотря на официально опровержение регионального Минздрава, Рашкин утверждает, что медик пошла на такой шаг из-за «давления, оказываемого со стороны руководства».

«Наше издание, проведя анализ слов политика, считает, что в его заявлениях могут содержаться признаки преступления, описанного в статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации», в связи с чем направило запрос в правоохранительные органы», — пишет Nation News.

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Источник: Nation News
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