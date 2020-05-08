Nation News просит правоохранителей изучить «коронавирусные» фейки Рашкина из КПРФ

Москва, 8 мая. Депутат Государственной думы России от фракции КПРФ Валерий Рашкин продолжает распространять фейки о коронавирусе, и в связи с этим издание Nation News направило запрос в правоохранительные органы.

Издание проанализировало материалы, которые распространяет коммунист в своем блоге на «Эхе Москвы». В частности, депутат говорит о «цинковых гробах» при захоронении жертв коронавируса. По его мнению, такие кадры необходимы больше для запугивания людей, нежели для безопасности.

Судя по всему, как считают в прессе, парламентарий не ознакомился с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по технологии захоронения погибших от инфекции. Согласно сообщениям ВОЗ, коронавирусы могут оставаться на поверхности до девяти дней, из-за чего очистка окружающего пространства и личная защита просто необходимы. Кроме того, вирус может передаваться при вскрытии тела патологоанатомом.

Еще одной новостью от Рашкина стали сообщения о якобы даче взяток врачами пациентам за то, чтобы они «заболели коронавирусом». По его словам, цена на такую «услугу» варьируется от десяти тысяч до 30 тысяч рублей. Подобные фейки отмечала и опровергла Лига безопасного Интернета. Подчеркивалось, что вбросы на эту темы распространялись в регионах Северного Кавказа. Коммунист в свою очередь попытался связать фейк с новостью о выделении в Москве на лечение каждого инфицированного по 200 тысяч рублей.

Также депутат Государственной думы от КПРФ сообщил о «волне самоубийств» врачей, прокатившейся по регионам России.

По данным на 8 мая, из субъектов РФ не поступали сообщения о несчастных случаях, связанных с врачами, за исключением двух инцидентов — в ЗАТО Звездный городок и Красноярске. Коммунист делает упор на последней истории, связанной с главврачом Красноярского госпиталя для ветеранов войн. Несмотря на официально опровержение регионального Минздрава, Рашкин утверждает, что медик пошла на такой шаг из-за «давления, оказываемого со стороны руководства».