«Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается»: почему эти слова важны в юбилей Победы

По данным ВЦИОМ, 93% россиян разделяют это мнение, осознавая свою причастность к великому историческому событию. Однако 6% граждан высказали мысль о том, что празднование Дня Победы проводится исключительно для ветеранов. Это, конечно, вызывает беспокойство, ведь с каждым годом ветеранов становится все меньше и рано или поздно наступит день, когда в живых не останется ни один из них. И как раз-таки после этого на Россию ляжет огромная ответственность по сохранению памяти о героях войны — по сути, подготовка к этой миссии уже сегодня является главной задачей нашей страны, защищающей высокие идеалы и общечеловеческие ценности.

В преддверии Дня Победы особенную актуальность приобретает вопрос о сохранении памяти героев Великой Отечественной войны. С каждым годом ответственность граждан перед ветеранами и будущими поколениями только возрастает, поскольку фактическая дата победы СССР в войне все больше отдаляется в сознании общества из-за непрерывно увеличивающегося временного континуума.

Разумеется, большинство россиян чтят и помнят Великую Победу нашей страны в 1945 году, ведь именно благодаря ей мы сегодня живем, растим наших детей и без страха смотрим в будущее. Однако для того, чтобы на века вперед защитить и сохранить память о героях ВОВ и не позволить другим странам умалять их подвиги, в конституции было предложено закрепить норму о недопустимости фальсификации российской истории. Кроме того, такая норма не позволит будущим поколениям забыть о Великой Победе и обеспечит сохранение памяти о ней на десятки, а то и сотни лет вперед.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — такая формулировка должна появиться в основном законе в случае одобрения ее гражданами на общероссийском голосовании.

Для России праздник 9 Мая является, пожалуй, самым главным днем в году в плане исторической памяти: у многих на поле боя погибли отцы, деды, прадеды, а матери, бабушки и прабабушки самоотверженно трудились в военных госпиталях и в тылу. Именно поэтому 75-летие Дня Победы — это общий праздник, который призван объединить россиян и напомнить каждому из нас о ценности жизни и любви к Родине.

«Если бы не было Дня Победы, то большинства из живущих ныне в России людей просто бы не было. Не только евреев, но и большинства русских, татар и представителей других национальностей. Они были бы уничтожены нацистами. Поэтому День Победы — это фактически наш общий день рождения. Все мы живем, потому что была Победа», — напомнил научный сотрудник отдела экономической истории Института российской истории РАН Александр Дюков.

Конечно, в этом году юбилей Дня Победы Россия отметит нестандартным образом: в связи с пандемией коронавируса праздничный парад на Красной площади и шествие Бессмертного полка были перенесены ради безопасности граждан. Но такие условия призваны только усилить личностное отношение россиян к этой дате — недаром эта Победа живет в сердце каждого из нас в своей уникальной и неповторимой форме. В тихом семейном кругу россияне вспомнят о великих предках, почтят их минутой молчания в 19.00 по московскому времени, а затем выйдут на балконы, чтобы всей страной спеть «День Победы».