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В Африке осуждают на казнь через Zoom

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В Африке осуждают на казнь через ZOOM

Даже в далекой и, казалось бы, непродвинутой в техническом плане Африке коронавирус перевел все сферы жизни в digital. В условиях новой реальности особую популярность завоевали приложения для видеосвязи, в том числе Zoom. Теперь в формате видеоконференции можно провести совещание с коллегами, устроить вечеринку с друзьями и… организовать казнь.

4 мая нигериец Олалекан Хамид был приговорен к смертной казни через приложение. Нигерийский суд проводил заседание в Zoom. В стране действует режим самоизоляции, и представители судебной власти также должны его соблюдать.

Мужчина был признан виновным в убийстве работодателя своей матери в 2018 году и приговорен к смертной казни через повешение. Однако он отрицает эти обвинения. Пока обвиняемого не казнили, и он продолжает находиться в тюрьме.

Все участники заседания, которое длилось три часа, смогли успешно пообщаться. Однако далеко не всегда все идет гладко.

7 мая хакеры взломали Zoom-конференцию парламентариев в ЮАР. В видеозвонок были загружены порнографические изображения, которые сопровождались закадровым мужским голосом. Неизвестный позволил себе оскорбления расистского и сексуального характера в адрес председателя Национального собрания Танди Модисе.

Несмотря на популярность, приложение Zoom активно подвергается критике международного сообщества по причине частых атак со стороны хакеров, которые срывают встречи, публикуя оскорбительный контент.

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