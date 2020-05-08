Илон Маск начнет чипировать людей в 2020 году

Москва, 8 мая. Чипирование позволит людям с ограниченными возможностями вернуть слух и зрение, рассказал основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск.

По словам Маска, его компания Neuralink занимается разработкой чипа, который позволит восстанавливать практически любые повреждения мозга.

«В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом», — рассказал Маск в интервью на YouTube.

Маск отметил, что имплант позволит восстанавливать слух и зрение, которые были потеряны из-за нарушения работы мозга.

Он добавил, что компания уже занимается разработкой чипа, однако еще многое предстоит сделать, прежде чем применять имплант в медицине. По прогнозам Маска, приступить к чипированию можно будет уже в текущем году.

Компания Neuralink была основано в 2016 году. Специалисты компании занимаются разработкой технологии «нейронного кружева», которая подразумевает вживление в головной мозг электродов. Маск рассказал, что в перспективе компания выйдет на тот уровень, когда человек сможет передавать в мозг информацию из компьютера.

Ранее стало известно, что Илон Маск намерен распродать почти все свое имущество. В комментариях он ответил одному из пользователей, что расстанется со своим старым ранчо, некогда принадлежавшим актеру Джину Уайлдеру, только при условии, что оно не будет разрушено и не потеряет свою душу. Также Маск признался, что его девушка злится на него за такое решение.