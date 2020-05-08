The National Interest напомнил о гарантированном возмездии России на случай ядерной войны

Вашингтон, 8 мая. Обозреватель американского издания The National Interest Калеб Ларсон рассказал о советской секретной системе «Мертвая рука», которая держала в страхе США во время холодной войны.

Речь о комплексе автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр». Ларсон напомнил, что в 70-е годы прошлого века Советский Союз возглавлял гонку ядерных вооружений. Тогда, по его словам, администрация Рональда Рейгана (40-й президент США. — Прим. ФАН) решила убедить СССР в том, что Америка якобы не боится ядерной войны и готова нанести удар по Советскому Союзу, пишет «Политика сегодня».

Однако Москва, как отмечает NI, считала, что Вашингтон не отступит от ядерной войны, поэтому приняла решение построить систему «Периметр» или Dead Hand.

«Это безотказная система запуска любых российских межконтинентальных баллистических ракет, выживших после первого американского удара», — пояснил Ларсон.

Он уточил, что Dead Hand был спроектирован так, чтобы находиться в состоянии покоя, пока его не активировали в случае кризиса. После активации начинал работать мониторинг сети сейсмических, радиационных и воздушных датчиков, которые могли выявить наличие признаков ядерных взрывов. В случае, если собранные данные указывали на возможный ядерный удар, инициировалась процедура проверки связи.

Прежде, чем нанести ответный удар «Периметр» проводил несколько уровней проверки. Работало это следующим образом. На первом уровне система определяла, был ли совершен ядерный удар по СССР. В случае, если это было так, «Мертвая рука» проверяла, функционируют ли какие-либо каналы связи с Генштабом СССР. На третьем этапе при условии, что связь была установлена, система ожидала команд от военного руководства, но если нет — «Периметр» начинал запускать все уцелевшие советские ядерные ракеты.

Таким образом, подчеркивает Ларсон, даже если бы власти и высшее командование Советского Союза, Москва и другие города были бы «тлеющими кучами пепла», «Мертвая рука» гарантировала бы возмездие, которое повергало Вашингтон в страх.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец назвал систему «Периметр» машиной Судного дня. По его словам, этот комплекс до сих пор используется Россией, но в обновленном виде.