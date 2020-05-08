Вирусолог Ершов допустил, что Россия уже достигла пика коронавируса

Российский ученый, известный вирусолог Феликс Ершов допускает, что Россия уже достигла пика распространения коронавирусной инфекции. Об этом академик РАН рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

За последние сутки в России было зарегистрировано 10699 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся в стране достигло более 187 тысяч человек.

«Я думаю, что пик уже достигнут. То, что кривая заражений растет вверх, по-моему, — степень и показатель более широкого проведения тестирований», — сказал Феликс Ершов.

Ученый обратил внимание, что ежедневный прирост числа заболевших в России уже на протяжении почти недели в среднем держится на уровне 10,5 тысячи человек. При этом основным показателем по заразившимся была и остается Москва.

«Здесь — половина всех болезней, половина смертей. В Москве очень высокая концентрация населения: почти 10% от всех жителей России. Это, я бы сказал, супермегаполис, и поэтому показатель пандемии в России прежде всего — наша столица. Когда смотришь по регионам, поражаешься: распространение носит характер почти минимальный. И смертность там — единичные случаи, и сама заболеваемость», — сказал Феликс Ершов.

При этом необходимо учитывать различия между Москвой и регионами в общем противостоянии эпидемии. Это и заболеваемость, и смертность, и уровень медицинского обслуживания, и наличие коек в стационарах.

«С одной стороны, число заболевших растет. Я даже не уверен, что именно за счет заразившихся. Возможно, просто за счет улучшения и расширения диагностики. Но это — мое личное мнение», — объяснил Феликс Ершов.

Ученый уверен, что пандемия в России близится к своему завершению. Ранее Ершов прогнозировал пик распространения инфекции в стране на май. Вирусолог по-прежнему придерживается своего прогноза.

«По всем срокам она должна заканчиваться. Я прогнозировал на середину мая, и я так и считаю. <…> Для меня самый неприятный момент в этой ситуации — я как врач это говорю — страдают мои коллеги. Смертность врачей довольно высокая. Они находятся на передовой. Если сравнивать с войной, то врачи — это солдаты, которые больше остальных в зоне риска. Вот это немного пугает. А все остальное совсем неплохо: и вакцина скоро будет, как я понимаю, и с препаратами уже немного разобрались», — сказал Феликс Ершов.

По мнению ученого, развитие сценария с пандемией в мире говорит, что человечество было к ней совершенно не подготовлено. Страны не извлекли урока из вспышки так называемой «атипичной пневмонии» SARS в 2003 году и ближневосточного респираторного синдрома — эпидемии MERS в 2012 году.