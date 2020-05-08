Мадрид, 8 мая. Первый случай заражения домашнего кота коронавирусом зафиксирован в Испании. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на данные Центра по исследованию здоровья животных.

Специалисты предполагают, что домашний кот по кличке Негрито заразился от своих хозяев, которые ранее переболели коронавирусом. У кота у возникли проблемы с дыханием и сердцем, после чего хозяева доставили животное в ветеринарную клинику. Специалисты обследовали животное и приняли решение усыпить кота, а его тело направить на вскрытие.

По итогам вскрытия в носовой полости и лимфатической железе кота были обнаружены следы коронавирусной инфекции. Кроме того, исследователи выяснили, что у кота был врожденный порок сердца, который вызвал проблемы со здоровьем. Ветеринары подчеркнули, что коронавирус не оказал влияние на состояние здоровья кота.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей нового вируса во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 263 тысяч человек.

В России выявлено более 187 тысяч случаев, 1,7 тысячи человек умерли. 26 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.