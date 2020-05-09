Руководитель Ансамбля Александрова Саченюк рассказал, в чем сила песни «Священная война»

К 75-летию Победы начальник-художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Минобороны Российской Федерации, заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, в чем сила песни «Священная война» и особенность исполнения Гимна России, а также какие новые произведения музыканты создают в период пандемии.

К началу Великой Отечественной войны Ансамбль Александрова был известен на всю страну и за ее пределами, в его состав входило около 300 артистов. За годы войны фронтовые концертные бригады Ансамбля выступили более 1400 раз в действующей армии, более 700 раз — на передовой.

В первые дни после нападения фашистской Германии на Советский Союз родилась песня-гимн «Священная война», которую с тех пор мир слушает стоя. В 1945 году во время Ялтинской конференции Черчилль назвал ансамбль «поющим оружием», и этот эпитет сопровождает военных музыкантов уже 75 лет. Сегодня Россия не представляет себе 9 Мая без выступления «александровцев».

— Геннадий Ксенафонтович, в этом году мы все встречаем День Победы в очень необычных условиях. Как пандемия коронавируса поменяла планы Ансамбля Александрова, как сейчас проходят репетиции?

— Действительно, Ансамбль всегда принимал и принимает участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, и конечно, 9 Мая. Дню Победы мы ежегодно посвящаем около 15 сольных концертов, в том числе, в городах-героях и городах воинской славы — эти концерты были запланированы и в этом году.

Мы готовили новые композиции к 75-летию Победы: несколько песен Владимира Лебедева, песню Александры Пахмутовой «В честь Победы». К сожалению, наши планы нарушились, но работа не остановилась. Сейчас мы, как и многие, работаем в условиях самоизоляции, то есть удаленно. Направляем артистам оркестровые и хоровые партии, руководители творческих подразделений занимаются с артистами и проводят репетиции в онлайн-режиме. Все поддерживают музыкальную форму даже в таких условиях.

— Я знаю, что до введения ограничений вы даже успели полным составом провести онлайн-концерты для воспитанников военных вузов. Вам было легко перестроиться в новых условиях?

— Сейчас, когда нет возможности выступать на сцене, для общения с публикой мы более активно используем соцсети: рассказываем об истории Ансамбля Александрова, о достижениях и победах за 90 лет существования Ансамбля. На нашем YouTube-канале размещено много видеозаписей выступлений в разные годы как в России, так и за рубежом. И новые песни, которые мы исполняем и записываем онлайн.

Сейчас для нас важно поддержать врачей, строителей, жителей России и других стран. Одна из записанных в последнее время песен — «Поставим памятник врачам», которую в свое время предложил нам Иосиф Кобзон. Это был обычный разговор, Иосиф Давыдович тогда сказал: «У меня есть песня, хочу с вами поделиться, уверен, что она придется вам кстати». Сейчас эта песня как никогда актуальна, мы посвятили ее всем врачам, которые в эти дни борются с инфекцией во всем мире. Исполнил ее Александр Вершинин, заслуженный артист России, давно работающий в нашем коллективе.

— В День Победы люди ждут ваших военных песен — визитной карточки Ансамбля Александрова. Скажите, в этот праздник песни военных лет поются как-то особенно?

— В России нет ни одной семьи, которую бы не затронула война… У артистов Ансамбля есть воевавшие прадеды, деды, наши музыканты участвуют в шествиях «Бессмертного полка». И могу точно сказать, что, когда мы готовимся к 9 Мая, это совершенно особый период: наиболее остро чувствуется дыхание того времени, мы сопереживаем и проживаем события тех грозных лет — «Сороковые, роковые, военные и фронтовые…».

Многие песни из репертуара Ансамбля в эти дни исполняются с особой искренностью, звучат ярче и проникновеннее. Великая Победа у нас в крови, это наше генетическое наследие, поэтому исполнение заряжено глубоким личным сопереживанием…

Хотя я уверен, что военные песни не могут исполняться равнодушно на любом концерте в любое время.

— Расскажите о песне «Священная война». Вы разгадали ее загадку? Почему она повела в бой людей, почему от нее до сих пор кровь вскипает при первых звуках, в чем секрет?

— Думаю, загадки здесь нет... Чтобы создать что-то особенное, надо что-то подобное пережить, и именно это случилось тогда. Александр Васильевич Александров и Василий Иванович Лебедев-Кумач в то время почувствовали все, что грозило нашей стране, и выразили это в стихах и музыке.

Песня родилась за несколько дней: 24 июня утром Александр Васильевич прочитал стихи, опубликованные в газетах, к вечеру уже была написана песня. Времени не было, ноты были написаны мелом на доске, на репетиции ушел день, и уже 26 июня Ансамбль под руководством Александрова впервые исполнил ее на Белорусском вокзале. Это был концерт одной песни: она звучала снова и снова, провожая эшелоны с бойцами на фронт… Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков называл эту песню бессмертной: песня стала символом борьбы с ненавистным врагом, все понимали, что она останется на века, что она будет понятна русским людям всегда. И не только русским — и в нашей стране, и за рубежом, на концертах Ансамбля во время звучания этой песни зрители, причем всех возрастов, те, кто не видел ужасов войны, с первых аккордов встают, многие слушают со слезами на глазах.

— И я так думаю, что без исполнения «Священной войны» вас не отпускают со сцены. Но вы и экспериментируете с новыми песнями — перепеваете рок, эстрадные хиты. Как вы их выбираете?

— Это творческий процесс, интересный и сложный. Ансамбль Александрова — это не закостенелое явление культуры, отражающее исключительно эпоху СССР. Безусловно, есть богатейшие традиции, заложенные Александром Васильевичем Александровым и бережно хранимые на протяжении десятков лет. Основа репертуара Ансамбля — военно-патриотические произведения, песни военных лет и народные в авторской обработке Александрова. Позже, когда эстафету руководства ансамблем принял его старший сын — Борис Александрович Александров, репертуар расширялся, появлялось много новых произведений, много обработок песен народов мира.

С первых зарубежных выступлений Ансамбля в Париже в 1937 году, когда в программу 15 концертов был включен гимн Франции — «Марсельеза» —и другие классические и народные песни на французском и итальянском языках, с тех пор зародилась традиция, которой Ансамбль следует на протяжении всех лет. Перед каждыми зарубежными гастролями мы выбираем произведения, известные, любимые, популярные в стране назначения. Обсуждаем: что слушают, что любят в стране, куда мы едем? Что подходит для исполнения Ансамблем? И хотя мы подвижны в своем творчестве, экспериментируем с жанрами, мы внимательно относимся к этому выбору. Далеко не каждое произведение нам подходит. Как оно будет звучать в исполнении нашего хора, оркестра, кто будет солировать? Как бы это ни удивляло наших поклонников, но Ансамбль Александрова успешно исполняет произведения разных жанров, включая рок, эстраду, и они благодарно принимаются. Пример тому — песни из репертуара Queen и The Beatles.

После того, как песня выбрана, мы работаем над созданием хоровой и оркестровой аранжировок. И как костюм шьется по заказу с учетом размера и особенностей фигуры, так каждая песня готовится под наш коллектив. Ведь оркестр, созданный А.В. Александровым, уникален по составу, такого в мире больше нет — это русские народные инструменты: балалайки, домры, баяны, группа деревянных и медных духовых симфонического оркестра. Вместе с многоголосьем мужского хора создается особый колорит звучания, узнаваемый с первых нот.

Интерес к исполнению Ансамблем произведений на родном языке разных стран отражается в СМИ. Например, в Великобритании после наших выступлений в прессе были такие отзывы: если вы хотите знать, как должен звучать гимн Великобритании — сходите на концерт Ансамбля Александрова.

— По-моему, прекрасный комплимент! Кстати, расскажите о нашем гимне, ведь в нем неизменна именно музыка Александрова. Но при этом многие люди жалуются на то, что его не очень просто петь. Что вы на это скажете?

— Гимн был написан в годы войны, впервые прозвучал в эфире Всесоюзного радио в ночь на 1 января 1944 года и с тех времен стал символом нашей страны. Менялись слова, было время в 90-х, когда он вовсе не исполнялся. Но со временем вновь вернулись к музыке Александрова, и именно она звучит сегодня. Знаете, я не считаю его сложным. Он исполняется в самой простой, доступной всему человечеству тональности до мажор. Я помню, как в моем детстве мы в школе учили и пели гимн СССР, и со временем он становился доступным для пения всем. Так что, если кому-то он кажется не совсем удобным, его надо просто больше раз спеть, и он станет своим, родным, легким для исполнения.

Но Ансамбль Александрова исполняет его в другой тональности. Сам А.В.Александров задумал исполнение гимна ансамблем в ми бемоль мажоре. Из-за этого он не так прост для всех остальных голосов, но зато очень ярко звучит и выделяется среди гимнов других стран — эта разница ощущается и благодаря этой тональности. Мелодия Гимна очень интересная, в ней угадывается композиторский почерк Александрова — возвышенность, горделивость. В 2004 году Ансамбль Александрова осуществил эталонную запись Гимна.

Хотя конечно, разные артисты и творческие коллективы исполняют его на своих концертах при этом меняя оригинальную тональность — под свои голоса и свои вокальные возможности.

— Спасибо за небольшую музыкальную лекцию, Геннадий Ксенафонтович. Скажите, как вы относитесь к эпитету «поющее оружие», который сопровождает вас с 1945 года, с легкой руки Черчилля? Оно вам не мешает?

Я бы сказал, что мы в большей степени проводники русской культуры и истории. Помимо того, что своим творчеством мы напоминаем всему миру то, что нельзя забывать: события Великой Отечественной войны, история борьбы с фашистскими захватчиками, история Победы, — помимо этого, мы исполняем русскую классику и русские народные песни и тем самым представляем культуру нашей страны в целом.

Да, в последнее время некоторые государства акцентируют внимание на то, что мы — коллектив Министерства обороны России, и руководствуются этим, когда принимают решение приглашать нас или нет. Известно, что страны Прибалтики — хотя там очень много желающих попасть на наши концерты — по-прежнему не готовы принять нас в своих столицах. Что ж, все желающие имеют возможность, невзирая на политику, увидеть и услышать нас благодаря интернет-ресурсам и прямым трансляциям. Ведь никто не в силах запретить поклонникам творчества Ансамбля Александрова слушать и смотреть наши выступления. Жаль только, что не у всех есть возможность побывать на наших концертах. Хотя многие приезжают из разных стран и в Москву, и в другие города специально для того, чтобы посетить наши концерты.

— От редакции Федерального агентства новостей поздравляем вас с 9 Мая и просим передать пожелание нашей аудитории.

— Главное — помнить о подвигах наших предков, дедов, прадедов. Относиться с вниманием к тем немногим ветеранам, дожившим до наших дней… Они достойны самого трепетного внимания и отношения, ведь они защитили нашу страну, когда были молодыми. Быть внимательнее друг к другу — мы в России всегда это умели, мы должны сохранить это, не позволить временам этого изменить.

Желаю всем, чтобы быстрее прошли эти сложные времена. Самое важное сегодня, чтобы у всех людей было крепкое здоровье.

Ансамбль Александрова продолжит заряжать зрителей энергией, как мы делали это все 90 лет. Времена и для нас сейчас не совсем простые, но когда мы вновь соберемся, будем выступать с новым творческим запалом.

Добавим, что к 9 Мая Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова записал адресное поздравление для героя спецпроекта ФАН, участника Парада Победы 1945 года Алексея Николаевича Кужильного. Ветерана лично поздравил в видеообращении начальник ансамбля – художественный руководитель полковник Геннадий Саченюк, а артисты подарили Алексею Николаевичу любимую им «Песенку фронтового шофера».