LIVE: Популярные музыканты России исполнят песни Победы в медиацентре «Патриот»

В нашем пресс-центре с песнями Победы выступит российский оперный певец, заслуженный артист России, солист Государственного академического Мариинского театра оперы и балета, руководитель эстрадно-театрального направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.

Специально для наших зрителей Владимир Самсонов исполнит всеми любимые песни Великой Отечественной войны. Мы уверены, что талант Владимира Самсонова даже в самоизоляции поможет каждому из вас почувствовать дух одного из главных праздников в России — дух Дня Победы!