Финский историк обнаружил свидетельства планов США оккупировать Финляндию в 1943 году

Москва, 8 мая. Власти Финляндии в 1943 году сами просили США оккупировать север страны. Свидетельства этого обнаружил доцент кафедры международных отношений Университета Оулу Генри Ойнас-Кукконен, изучив документы Госдепартамента и Объединенного комитета начальников штабов армии США.

Финский историк пришел к выводу, что таким образом правительство стремилось выйти из войны и предотвратить оккупацию Советским Союзом. О планах завершить участие в боевых действиях писал в своих дневниках президент страны Ристо Рюти.

Особенно актуально это стало после поражения немецких войск под Сталинградом. Неудивительно, что предложение финской стороны показалось привлекательным американскому руководству.

«Это предложение рассматривал Объединенный комитет начальников штабов. Финское предложение изучали очень серьезно», — отмечает Ойнас-Кукконен.

Но в итоге США отказались от этих планов, опасаясь, что в случае оккупации Суоми союзникам не хватит сил для высадки в Нормандии. Кроме того, в Вашингтоне решили не портить в условиях затянувшейся войны отношения с СССР.