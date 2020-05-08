Малькевич опроверг все фейки, растиражированные Рашкиным на «Эхе Москвы»

«Эхо Москвы» плюет в лицо российскому законодательству, публикуя напичканный фейками о коронавирусе блог депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, заявил журналист, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он уверен: тиражирование вбросов российским парламентарием — это новый поворот в истории борьбы с информационной эпидемией в России. Подробнее — в статье Федерального агентства новостей.

Вечером 7 мая на сайте «Эха Москвы» был размещен блог коммуниста Валерия Рашкина «Эпидемия» с секретами». Парламентарий пытается рассуждать на тему «с пандемией что-то не так», и традиционно — для так называемой «оппозиции» — критиковать российские власти. При этом в качестве аргументации Рашкин приводит сообщения о «душераздирающих кадрах» с похорон людей, якобы скончавшихся от коронавируса; заявляет о «волне самоубийств врачей» и там же пишет о неких взятках за липовые справки с диагнозом COVID-19.

Есть ли среди всего написанного хоть одно зерно правды? В поисках ответа ФАН обратился к Александру Малькевичу — журналисту, президенту Фонда защиты национальных ценностей и члену Общественной палаты России. В своем Telegram-канале он ведет рубрику «Фейки о коронавирусе». Спойлер: в результате эксперт опроверг абсолютно все вбросы, растиражированные Рашкиным на «Эхе».

«Мы на системной основе ежедневно боремся с распространением фейков. Титаническую работу делают и киберволонтеры в Общественной палате России, и сотрудники ФЗНЦ. Мы вылавливаем десятки и сотни сообщений в день от людей недалеких, которые верят всяким конспирологическим версиям. Вылавливаем фейки, которые поступают в огромном количестве из-за рубежа. Но что делать, когда распространителями фейков выступают официальные лица? Ведь мы же говорим про депутата Госдумы, который тиражирует вбросы. Это, конечно, новый поворот в новейшей истории борьбы с «информационным вирусом» в нашей стране», — сказал Александр Малькевич.

Фейк 1: «похороны жертв коронавируса»

В своем блоге Рашкин пишет, что Сеть облетели «душераздирающие кадры», на которых запечатлены люди в костюмах химзащиты во время похорон: якобы так в России хоронят жертв коронавирусной инфекции. После этого депутат заявляет: «Адский цирк с гробами — это шоу, направленное на то, чтобы запугать и без того запуганное население».

Александр Малькевич отметил, что озвученные Валерием Рашкиным сообщения уже неоднократно опровергались.

«Люди в комбинезонах химзащиты, которые опускают гробы — это история из Мордовии, абсолютно реальная. Хоронили там не умерших от коронавируса. Городские власти просто приняли такое решение — может, и спорное, — но они обосновывают это тем, что уже были случаи, когда люди заражались на похоронах. Поэтому сотрудники сферы ритуальных услуг проводят захоронения таким образом. Ничего больше. Все это уже было опровергнуто», — сказал Александр Малькевич.

Фейк 2: «врачи и взятки»

В своем блоге Рашкин также заявляет, что в Москве «людям врачи дают взятки в размере от 10 до 30 тысяч рублей за то, чтобы те «заболели» коронавирусом». При этом он делает отсылку к неким сообщениям «в сетях и СМИ» и добавляет, что лично он «в это верит».

Эта история — тоже фейк, который неоднократно опровергался, отметил Александр Малькевич. Его «место рождения» — южный регион России.

«Он сначала пришел с юга России, очень активно разгонялся в регионах северного Кавказа: что врачи там чуть ли не по 100 или 150 тысяч якобы предлагали родственникам умерших людей. Весь этот бред был уже многократно опровергнут. Я допускаю, что товарищ Рашкин пользуется Интернетом в распечатках. Их, возможно, приносят ему с большим опозданием. Я советую его команде подписаться на мой Telegram-канал», — сказал Александр Малькевич.

Фейк 3: «врачи-самоубийцы»

Еще один фейк, который упоминает Валерий Рашкин в своей статье, — некая «волна самоубийств» врачей в регионах России. Александр Малькевич подчеркнул, что эта информация совсем не соответствует действительности.

«Единственная история, которая подтверждена — и то, это была попытка суицида, — история главного врача в больнице Красноярска. Но там совершенно другие причины — просто человек эмоционально выгорел от нагрузки», — сказал эксперт.

Зачем «Эху» и Рашкину нужны фейки об эпидемии

Александр Малькевич подчеркнул: в своем блоге Валерий Рашкин должен был приводить факты. Если жертв COVID-19 хоронили люди в костюмах химзащиты — нужно говорить, где и когда эти похороны прошли. Если речь идет о некой «волне самоубийств», нужно приводить доказательства: конкретные регионы, даты, число погибших врачей.

«Пока что это целенаправленный разгон панических настроений, который осуществляет один из руководителей достаточно крупной, к сожалению, парламентской политической партии. Что характерно — партии, которая проигнорировала медицинские рекомендации, вышла на акцию у мавзолея Ленина в день рождения Ленина, которая зовет проводить митинг против самоизоляции. К этой партии прислушиваются десятки тысяч избирателей по всей стране. В том числе, к сожалению, люди пожилые, которыми они могут легко манипулировать», — сказал Малькевич.

Примечательно, что КПРФ не предлагает никакой позитивной собственной повестки в борьбе с коронавирусной инфекцией. Можно было объявить сбор средств, можно было направить волонтеров на помощь пожилым членам партии и сторонникам коммунистов. Но вместо этого партия предпочла раскачивание лодки и инициирование определенных политических процессов.

Неслучайно и то, что площадкой для вбросов было выбрано «Эхо Москвы».

«То, что как бы либеральное СМИ — «Эхо Москвы» — предоставляет площадку для подобной белиберды, для публикации фейков — это просто очередной плевок в лицо российскому законодательству в части противодействия распространению фейковой информации. Подчеркну еще раз: когда в социальных сетях не очень умные блогеры рассказывают небылицы конспирологические — это еще отчасти можно понять. Они хайпуют, набирают лайки, репосты и не очень понимают, что говорят. Но когда очень взрослый человек, опытный политик Рашкин на голубом глазу пересказывает какую-то ахинею, а не менее опытный человек в журналистике, да и манипулировании общественным мнением, руководитель «Эха Москвы» предоставляет под это площадку — возникает целый ряд вопросов, которые, я надеюсь, не только гражданское общество им адресует», — резюмировал Александр Малькевич.

Отметим, радиостанция «Эхо Москвы» и ранее попадалась на публикации фейковой информации. Последний случай — тиражирование на сайте чешского фейка о «сотруднике российских спецслужб», который якобы привез в Прагу яд для покушения на мэра.

В конце апреля Генпрокуратура России разоблачила фейк о том, что московским больницам якобы отказываются оплачивать по ОМС лечение пациентов с коронавирусом, прибывших не скорой помощью. Тиражировали вброс о якобы платном лечении «Эхо Москвы» и «Дождь». Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ложным сведениям, которые могут создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и посеять панику среди населения.

Еще двумя месяцами ранее Роскомнадзор обращался к «Эху» с требованием удалить фейковую информацию, связанную с распространением COVID-19 в России. Известный блогер Дмитрий Пучков после этого скандала заявил о необходимости ужесточить закон в отношении СМИ, распространяющих недостоверную информацию.