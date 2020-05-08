Си Цзиньпин в разговоре с Путиным выразил уверенность в скорой победе над COVID-19 в РФ

Москва, 8 мая. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай верит в скорую победу над коронавирусной инфекцией нового типа в России.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Как передает телеканал CCTV, разговор прошел в пятницу по инициативе китайской стороны. Си Цзиньпин отметил, что Китай продолжит оказывать помощь РФ в борьбе с коронавирусом.

Также стороны обсудили вопрос сотрудничества в разработке вакцины от COVID-19. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы поздравил президента РФ и граждан страны с 75-летием Победы над нацизмом.

В пятницу президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы и заявили о готовности налаживать взаимодействие по актуальным вопросам.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире. Российские власти принимают превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. В частности, в регионах введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бары и рестораны, кинотеатры и бассейны. Школьники и студенты переведены на удаленное обучение. В Москве и Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая.