Волонтеры благоустраивают территории у домов ветеранов в Ярославской области

Ярославль, 8 мая. Волонтеры благоустраивают территории около домов ветеранов в Ярославской области. Работы ведутся во всех муниципалитетах.

В канун Дня Победы добровольцы решили обновить столы, лавки, а также покрасить пандусы в Даниловском доме ветеранов. Отмечается, что волонтеры занимаются подобной работой регулярно, однако сегодня у них особенный повод — впереди 9 Мая.

«Посчитали своим долгом облагородить территорию здесь, принесли из своих огородов цветы, посадили на клумбы, привлекли своих волонтеров, чтобы отремонтировать столешницу» — рассказала художественный руководитель районного дома культуры Анна Резчикова.

Ветераны с радостью и благодарностью принимают помощь от волонтеров. Сами же добровольцы считают своим долгом помочь представителям поколения, которое принесло Победу в страшной войне.

«История должна передаваться из поколения в поколение, мы ее должны беречь. И сейчас в качестве благодарности, маленькой доли благодарности мы делаем таким небольшим волонтерский отрядом небольшую улыбку для наших ветеранов», — рассказала волонтер Марина Плотицына.

В период пандемии окна и балконы заменяют пожилым людям прогулки и личное общение, поэтому волонтеры делают все возможное, чтобы под окнами их квартир всегда было чисто, а новые клумбы радовали их пышным цветом.