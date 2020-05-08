Попова рассказала, какие правила в России сохранятся до создания вакцины

Москва, 8 мая. Часть правил безопасности и поведения будут сохраняться в России до разработки вакцины против коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании внутрифракционной группы фракции «Единая Россия».

По ее словам, власти выстраивают тактику и стратегию действий, исходя из понимания, что «мы от этого вируса уже не денемся».

«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — отметила Попова.

Она также добавила, что указанные меры неизбежны, с ними сталкивается большинство стран мира.

Для того, чтобы лучше приспособиться к жизни с вирусом, как сообщила Попова, сейчас создаются специальные методические рекомендации для различных отраслей экономики, которые будут учитывать развитие эпидемиологической ситуации в стране.