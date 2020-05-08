Историки рассказали, чем РФ ответит на попытки Запада переписать историю Второй мировой

История уже неоднократно становилась оружием в руках политиков. По мере приближения 75-летия Победы в Великой Отечественной войне западные страны усиленно пытаются исказить роль СССР в тех событиях. Неоднократно слышатся обвинения в адрес Москвы в развязывании Второй мировой войны наравне с Германией. В связи с этим историки и политики рассказали об истинной роли Запада, в том числе США, Великобритании и Польши, в становлении нацистского режима, а также провоцировании нападения Германии на СССР в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Корреспондент Федерального агентства новостей передает с онлайн-эфира под названием «День Победы. Почему историческая правда нуждается в защите».



Залп информационной войны против России

Ведущий онлайн-эфира, креативный директор пресс-центра Медиагруппы «Патриот» Артемий Галицын заметил, что в последнее время России приходится защищать историю Второй мировой войны от неправды, которую транслируют Польша, Литва и Украина. По его словам, политические лидеры этих стран пытаются принизить достижения советского народа в победе над нацисткой Германией. Пояснить этот вопрос вызвался президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), доктор экономических наук Николай Межевич.

«Причины есть, и они очень разнообразные. Во-первых, это политические причины. Нет более объединяющего сюжета, чем поиск общего врага. Для Латвии, Литвы и Эстонии враг определен один раз и очень давно. Враг просто называется по-разному — то это Российская империя, то СССР, то РФ. Советский союз сделал то, на что они не рассчитывали», — заявил профессор Межевич.

К тому же эти страны считают себя «победившей стороной» и участниками антигитлеровской коалиции, но по последним заявлениям уже можно говорить об обратном, считает собеседник. Во время Второй мировой войны жертвами полицейских формирований Литвы, Латвии, Эстонии стали тысячи литовцев, латышей и эстонцев.

«Они сражались и на той, и на другой стороне. Нам казалось, что в 1945 году победили те, кто сражался на стороне Красной армии. А сейчас выясняется, что победили другие — кто воевал на стороне фашисткой Германии в составе дивизий СС. Сегодня, с точки зрения политического класса этих трех стран, победа за ними. Однако они понимают шаткость этого, ведь далеко не все поддерживают эту трактовку. За свою версию эти страны готовы бороться», — сказал глава РАПИ.

В свою очередь, доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев считает, что переписывание истории и изменение трактовки фактов Второй мировой войны — это «общий политический тренд». По его словам, в этом направлении с «коллективным Западом» у России идет информационная война.

«Победа во второй мировой войне — это не разговор о прошлом, а о будущем. Это попытка не переписать прошлое, а изменить будущее в свою пользу, то есть в пользу тех, кто развязал информационную войну. Сейчас пытаются поставить под сомнение истинную роль СССР в войне. Кроме того, антигитлеровская коалиция тоже является кирпичом в информационной войне», — выразил мнение Гурьев.

Политические лидеры прибалтийских стран и Украины фактически выставляют СССР в роли «военного преступника», говорит историк.

«Если мы вели преступную войну, то мы ничем не лучше нацисткой Германии, а значит, нам не место в Совбезе ООН. Таким образом будущее России можно поставить под сомнение. Это будет залпом информационной войны», — отметил Гурьев, прогнозируя, какую политику против России могут начать вести страны Прибалтики в будущем.

О французском сопротивлении

Модератор дискуссии генеральный директор ФАН Евгений Зубарев рассказал, что американские историки недавно опубликовали мультимедийную презентацию о Второй мировой войне. В презентации были представлены следующие тезисы: 1) судьбу нацисткой Германии предопределила высадка союзников во французской Нормандии в 1944 году; 2) начало Второй мировой войны преподносится как сговор двух тоталитарных режимов; 3) Франция приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий. Историк Евгений Гурьев заявил, что в некоторых утверждениях ничего нового нет, так как они уже звучали ранее.

«С начала 1990-х годов можно слышать на Западе версию о развязывании войны Гитлером и Сталиным. Она до сих пор находит свои горячих сторонников», — пояснил историк.

Однако принятие основного военного удара во Вторую мировую войну Францией было упомянуто впервые, замечает собеседник.

«Это объяснимо тем, что Франция борется сейчас за более высокие позиции на мировой арене и внутри Европейского союза. Тема героического прошлого здесь актуальна», — уверен Гурьев.

При этом Николай Межевич объясняет, что французское сопротивление в годы Второй мировой имело место.

«Французское сопротивление выглядит намного эффектнее, чем голландское и датское, но если сравнивать с польским, то их эффектность растворяется как капля йода в финском заливе», — выразил мнение глава РАПИ.

По словам Межевича, Франция сама не готова воспринимать себя как основного победителя во Втором мировой войне. Если сравнить роль Франции в Первой мировой войне, то «это был бы другой разговор», говорит историк. Он подчеркивает, что нельзя не вспомнить битву немецких и французских войск близ города Верден.

«Благодаря им у немцев были серьезные опасения, попадут ли они в эту ловушку в следующий раз. И они попали в эту ловушку, но не за западном, а на восточном фронте», — сообщил Межевич.

Война Гитлера и Сталина – мечта Европы

Участники онлайн-эфира Евгений Гурьев и Николай Межевич заметили, что в 30-е годы прошлого века в Европе не было ни одного демократического государства. В основном все страны имели авторитарный политический режим.

«Дело в том, что в 1938–1939 годы война Гитлера и Сталина — мечта всей Европы и цель Мюнхенского сговора. Это прямая цель умиротворения агрессора. Пусть тоталитарные хищники дерутся друг с другом, но это была мечта. Кроме того, Восточная Европа вместе с Гитлером пошла бы против СССР», — пояснил Гурьев.

Государства Восточной Европы с 20-х годов ХХ века создавались как «санитарный кордон» против СССР, подчеркивает историк.

«Сколько денег французы вкачивали в польскую и румынскую армию на случай», — заявил эксперт.

Роль США в победе над Гитлером

В ходе онлайн-эфира Артемий Галицын поднял вопрос о том, не переоценивают ли США свою роль в победе над нацисткой Германией. Отвечая на этот вопрос, Евгений Гурьев подчеркнул, что Вашингтон делал это всегда.

«С развалом антигитлеровской коалиции началось перетягивание одеяла по поводу того, кто сыграл главную роль в победе над Гитлером — США или СССР. Американцы ничего нового не придумали, как после развала восточного блока поставить это целью борьбы за однополярный мир, а сейчас за счет усилившегося геополитического противостояния такие подходы снова вытаскиваются и поддерживаются. Это козырь и естественная реакция», — уточнил доцент СПБГАСУ.

Евгений Зубарев привел результаты социологического опроса 1945 года среди французов по наибольшему вкладу в победу на фашистами: 57% — СССР, 20% — США, 12% — британцы. Однако в 1994 году их мнение в рамках аналогичного опроса поменялось: 25% — СССР, в других периодах 57% — американцы. Генеральный директор ФАН уверен, что Россия фактически с 1991 года проиграла войну за историческую правду о роли СССР во Второй мировой.

«Мы ее еще не проиграли. Начиная с эпохи перестройки, мы не туда направили наши усилия, борясь с коммунизмом и сталинизмом. Мы сами заложили под себя бомбу в этом вопросе. Информационную войну можно выиграть только путем ответа на ложь [Запада в истории Второй мировой] правдой», — заявил Гурьев.

Кем был Сталин во Второй мировой?

К онлайн-трансляции присоединился лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. В беседе с участниками трансляции он заявил, что попытки различных либеральных СМИ приравнять Сталина к Гитлеру являются желанием переписать историю.

«Мы прекрасно знаем, что победа в Великой Отечественной войне и Второй мировой была осуществлена Красной армией и советским народом под руководством великого полководца Сталина. Эта попытка связать Сталина с Гитлером — это еще борьба коммунистов и фашистов. Если бы это удалось сделать, то это открыло бы прямой путь неофашизму в мире. Этим занимаются как раз неофашистские силы. Сталин всегда боролся с фашизмом и делал все для человека», — пояснил свою позицию Сурайкин.

Россия должна активно бороться в информационной войне за историческую правду о Второй мировой, считает политик.

«Абсолютная историческая правда сводится к тому, что фашисты без объявления напали на СССР, начав войну. Если бы не советские войска, то миллионы бы польских граждан сгорели бы в газовых камерах и погибли бы концлагерях», — пояснил он.

В случае, если бы исторической правдой было бы то, что Сталин стал участником развязывания Второй мировой войны, то странно, почему он тогда дал всем народам свободу и независимость, а не присоединил все страны к СССР, говорит Сурайкин. По его словам, люди пытаются выдать «белое за черное».

«В этих странах сохранились потомки и силы, которые были представителями фашизма, и они пытаются взять исторический реванш. Те, кто тогда был против фашизма, будут нашими союзниками сейчас», — уверен глава «Коммунистов России».

Ошибки Черчилля

Участник дискуссии историк Евгений Гурьев напомнил о военно-политических ошибках премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны.

«Ошибки Черчилля – это, например, отправка навстречу двум японским флотам пары линкоров и четырех эсминцев декабре 1941 года. Корабли фактически отправили на убой и японская авиация их разбомбила. К тому же Черчилль много раз вмешивался в ведение боевых действий в Северной Африке, где британцы терпели унизительные поражения», — рассказал историк.

Ленд-лиз

В годы Второй мировой США приняли государственную программу, по которой страна обязывалась поставлять своим союзникам боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства. В числе основных клиентов этой помощи был СССР. Однако западные историки и политики преувеличивают роль ленд-лиза, когда говорят, что именно он позволил СССР одержать победу над нацизмом.

«Тем не менее истина лежит между крайностями. Если говорить о роли ленд-лиза, то нужно понять, в какой период ценность этих поставок была максимальной. Это было тогда, когда наша промышленность была в эвакуации — 1941–1942 гг. После того, как заводы на Урале заработали на полную мощность, мы уже превосходили немцев по вооружениям. Потом, конечно, процент ленд-лиза стал снижаться и стал лишь средством «затыкания дыр», — подчеркнул историк.

Однако стоит отметить, что по ленд-лизу союзники поставили в СССР в 2 раза больше автомобилей, чем СССР выпустил в годы войны.

«Причем качество у них было лучше. «Студебеккер» (американский грузовик. — Прим. ФАН) мог тащить 152 мм гаубицу на прицепе по бездорожью, а ЗИС-5 мог тащить по дороге пушку 76 мм. Без ленд-лиза мы бы выиграли войну, но вычеркивать это не нужно, потому что это будет ложью», — добавил он.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. По его словам, Германия одна несет ответственность за преступления против человечности во времена Холокоста. Он заметил, что в последние месяцы предпринимается все больше попыток переписать историю и сделать это совершенно бесчестным образом.