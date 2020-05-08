Координаторы «Бессмертного полка» со всего мира спели «Катюшу»

Москва, 8 мая. Международные координаторы движения «Бессмертный полк» записали поздравление с Днем Победы.

Участники акции записали видеопоздравление, в котором исполнили песню «Катюша». Видео прислали координаторы «Бессмертного полка» из Чили, Мексики, Ливии, Марокко, Сирии, Италии, Португалии, Колумбии, Малайзии, Франции и других стран.

#ВеликиеПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs друзья этот ролик сделан из видео, которые прислали международные координаторы Движения Бессмертный Полк от Аляски до ЛНР! Словами любимой песни «Катюша» мы хотим поздравить всех вас с Юбилеем Великой Победы! За RT ✍???? низкий поклон! pic.twitter.com/Vw83j4y6K8 — Swiss ©️ Vatnik (@KissMyBlacklist) May 8, 2020

Ранее сообщалось, что заявки на участие в акции «Бессмертный полк — онлайн» подали уже около 2 миллионов человек. Онлайн-шествие начнется 9 мая и продлится в течение нескольких дней.

Трансляция шествия запланирована на медиаэкранах по всей стране, а также на площадках онлайн-кинотеатров Okko, more.tv, телеканалах «СТС», «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на официальном сайте «Бессмертного полка России».