Вирусолог Ершов объяснил, почему мужчины переносят COVID-19 тяжелее женщин

Мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины из-за биологических особенностей организма и менее здорового образа жизни. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал российский ученый, вирусолог Феликс Ершов.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщил, что мужчины болеют COVID-19 тяжелее, чем пациентки с тем же диагнозом. На это обращали внимание и ученые из других стран.

Феликс Ершов в комментарии ФАН отметил: более тяжелое течение заболеваний у мужчин по сравнению с женщинами — статистический факт. Это утверждение применимо не только к диагнозу COVID-19.

«Мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины, из-за генетических отличий и особенностей психологии. Все это — хорошо известные гендерные факторы. Они распространяются и на заболеваемость COVID-19, и большинство других известных заболеваний», — сказал Феликс Ершов.

Ученый назвал две причины, которыми обусловлено более тяжелое течение заболеваний у мужчин. Одна из них — генетика.

«Женский организм природой сделан более прочно, потому что женщина несет основную функцию природы — продолжение рода. Поэтому, скажем так, природой женщина больше защищена», — объяснил вирусолог.

Второй фактор — социальный. Женщины, в отличие от мужчин, менее подвержены вредным привычкам.

«Женщина больше заботится о здоровье. Гораздо больше, чем мужчина. Женщины реже курят, не злоупотребляют алкогольными напитками, избегают азартных игр. Все эти хорошо известные «вредности», безусловно, оказывают влияние на долголетие. И тот факт, что женщины живут дольше мужчин на 5–10 лет, тому доказательство», — сказал Феликс Ершов.

В России, по последним данным, зарегистрировано уже более 187 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. За последние сутки число выявленных заболевших составило 10699 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 26 608 человек. Скончались от COVID-19 за весь период распространения эпидемии в России 1723 пациента.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Позже специалисты установили, что заболевание вызывает новый тип коронавируса. Позже болезнь вырвалась за пределы Китая и стала распространяться по всему миру. По последним подсчетам, в мире заражены более 3,8 миллиона человека. Наиболее тяжело ситуация развивается в США, где инфицированы около 1,3 миллиона человек. На втором месте по числу заразившихся находится Испания, на третьем — Италия.