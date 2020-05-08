Инфекционист высмеял предложение Шуваловой из КПРФ лечить коронавирус пиявками

Москва, 8 мая. Предложение депутата Московской городской думы от КПРФ Елены Шуваловой лечить пациентов с коронавирусной инфекцией пиявками является чушью. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

Ранее Шувалова призвала использовать пиявки для лечения пациентов с коронавирусом. Член КПРФ подчеркнула, что данный метод применялся для борьбы с чумой и другими инфекциями. Стоит отметить, что идею Шуваловой поддержала Анастасия Васильева, которая является личным врачом скандального блогера Алексея Навального.

Никифоров назвал предложение Шуваловой бредом, отметив, что в настоящее время существуют эффективные медицинские препараты, которые обладают аналогичными свойствами, передает «Взгляд».

«Одним словом – чушь! Где взять десятки тонн пиявок? Кто это будет контролировать? Бред! Если бы все было так просто. Причем непонятно, зачем пиявки, когда в принципе есть гепарин, который обладает точно такими же свойствами», – пояснил Никифоров.

Главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский также подверг критике инициативу Шуваловой, отметив, что использование пиявок для лечения коронавируса является абсолютно бессмысленным, передает «Ридус».

«Никто в Москве не ставит пиявки пациентам. То, что разжижать кровь, это надо, это точно. Пациенты, которые попадают в больницу с коронавирусом, они почти все получают антикоагулянтную терапию, то есть препараты, разжижающие кровь», — пояснил Белевский.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч человек.

В России выявлено более 187 тысяч случаев, 1,7 тысячи человек скончались. Более 26 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.