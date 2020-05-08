Путин обсудил с Совбезом РФ борьбу с коронавирусом

Москва, 8 мая. Президент Владимир Путин провел онлайн-совещание с Совбезом РФ, обсудив борьбу с коронавирусом в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие премьер Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, главы ФСБ Александр Бортников и другие.

Представитель Кремля уточнил, что на повестке совещания были также вопросы социально-экономической ситуации России, а также эффективность мер, принимаемых против против эпидемии COVID-19.

Кроме того, глава государства проинформировал постоянных членов Совбеза о своих телефонных контактах с лидерами других стран, которые состоялись в последние несколько дней.

Президент также поздравил участников совещания с наступающим Днем Победы.