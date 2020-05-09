Садоводам-любителям рассказали, как не навредить дачному участку, пытаясь его облагородить

Как ухаживать за дачными участками, использовать удобрения и не допускать появления различных вредителей, Федеральному агентству новостей рассказала председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова.

Дачные участки стали пристанищем для многих россиян, решивших переждать пандемию коронавируса за городом. Скучающие граждане активно взялись за облагораживание своих садов и огородов. Однако в таком вопросе всегда нужно учитывать важные факторы: сосуществование отдельных видов растений, наличие вредителей, почву и удобрения.

Ухаживать за участками

«Навредить в принципе своему саду и огороду растениями невозможно. Потому что все живое не приносит нам вред. Мы же там не сажаем мухомор, который становится ядовитым. Главное, что нужно делать — ухаживать за своими участками», — пояснила Людмила Голосова.

Она обратила внимание, что нельзя допускать образования муравейников — они могут сильно навредить огороду и саду.

«Если, допустим, почва с высокой кислотностью, ее необходимо защелочить. Поддерживать кислотность почвы. Иногда поверхность земли начинает покрываться мхом. Каждый должен следить за своим участком и вносить удобрения», — добавила Людмила Голосова.

Вопрос удобрений

При этом удобрения должны быть естественными, органическими. Например, на основе птичьего и коровьего помета. Химические удобрения не стоит использовать на дачных участках, считает Людмила Голосова.

«Но если уж начали пользоваться, то делайте это аккуратно», — говорит эксперт.

При этом она уверена, что навредить огороду и саду соседством одних растений с другими практически невозможно.

«Я такого никогда не видела. Знаю участки достаточно богатых людей — чего там только нет. И экзотических растений полно. Все уживается, растет и благоухает», — заключила Людмила Голосова.

Напомним, Людмила Голосова рассказала ФАН, какие фрукты и ягоды можно вырастить на дачном участке. Например, в Московской области хорошо растут яблони, груши, сливы, вишни. В то же время в Крыму — лимоны, апельсины, а также персики и черешня.