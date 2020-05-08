США признали провал своих наемников в Венесуэле — виновата в этом Россия

Несколько дней в СМИ продолжались словесные упражнения на тему «обвини Венесуэлу в постановке предотвращения госпереворота» после того, как спецслужбы этого государства обезвредили и захватили несколько вооруженных групп, по первоначальным показаниям которых средства массовой информации заговорили о сорвавшейся операции по похищению или ликвидации президента страны Николаса Мадуро.

В первом случае это произошло на побережье штата Ла Гуайра, где в перестрелке с венесуэльскими спецслужбами погибло шестеро террористов, четверо были захвачены живыми и еще, предположительно, один сбежал. В числе арестованных был выявлен агент американского Управления по борьбе с наркотиками, а среди убитых — бывший нацгвардеец Роберт Колина по прозвищу Пантера. Во втором случае был перехвачен быстроходный катер, в котором, помимо прочих, находились два гражданина США, по совместительству — бывшие «зеленые береты» — военнослужащие Сил специальных операций. В третьем случае на побережье Ла Гуайра были задержаны еще двое граждан, при которых были обнаружены оружие, боеприпасы, а также полтора десятка комплектов военной экипировки.

Госдеп США выразил недоверие информации, поступающей из Венесуэлы, заявив, что она вполне может быть ложной. Американское Управление по борьбе с наркотиками уверенно заявило, что исключает участие своих агентов в морском вторжении, однако здесь нужно определиться с терминологией. В российских и некоторых других спецслужбах слово «агент» означает завербованное спецслужбами лицо, которое выполняет какие-либо задания или поручения и не является, собственно, штатным сотрудником, а лишь действует в их интересах. В США это понятие не столь категоричное и им можно играть — когда надо, «агентом» можно назвать штатного сотрудника, а когда это будет не очень уместно, тогда «агентом» можно называть только завербованное лицо. Естественно, что такое завербованное лицо никогда не имеет при себе документа, удостоверяющего «агентурный» статус, и, соответственно, спецслужбе будет легко отрицать принадлежность данного конкретного человека к какой-то секретной организации даже при том, что сам агент заявит об этом. Сам факт привлечения к сотрудничеству является государственной тайной, в том числе и для того, чтобы в неудобный момент можно было легко откреститься от провалившегося агента. В данном случае такой расклад совершенно не исключается.

Идем дальше. Получив сигнал из США о «недоверии к информации», по центральному венесуэльскому телеканалу показали допрос задержанных американцев, после чего факт их нахождения в Венесуэле уже стало невозможно отрицать.

Вынужденным признанием США в участии в попытке вторжения стали слова о том, что если бы «мы участвовали напрямую, то это было бы иначе». А затем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «мы сделаем все возможное, чтобы двое американских граждан, задержанных в Венесуэле, вернулись на родину». Точка. Это признание состоявшегося факта вмешательства США во внутренние дела суверенного государства.

Это провал. Это как взять и показать всему миру, какой ты олух. Что нужно после этого делать? Вытаскивать своих граждан? Как бы да… но… если бы могли их вытащить, то вся мощь корабельной ударной группировки ВМС США, которая вот уже пару недель маневрирует у берегов Венесуэлы якобы в рамках борьбы с латиноамериканским наркотрафиком (да-да-да, против моторных катеров — ракетные эсминцы), давно бы уже была разрешена в силовом варианте развития событий. Но очевидно, что силовой вариант может дать больше потерь, чем приобретений, то от него, по всей видимости, постарались уйти, задействовав более дешевый вариант — информационный.

Что для этого надо? Совсем немного. Нужно просто взять и увести внимание общества на другие события, в которых США как минимум казались бы спасителями мира, а как максимум — очагом добра и миролюбия для всей планеты. А так как представлять обычно требуется в сравнении с чем-то, Госдепом по привычке, конечно же, выбрана Россия.

И вот 7 мая Госдеп США публикует целый пласт обвинений в адрес России, читая которые быстро приходишь к выводу, кто является главным злом на планете, если, конечно, не знаешь при этом все то зло, которое наплодили Штаты за время своего существования.

Из этих обвинений мы узнаём, что главным злом на Ближнем Востоке является, конечно, Россия, которая аж с 2015 года поддерживает сирийский народ в борьбе с детищем США — ИГИЛ1 (организация запрещена в России).

Тревожит Америку и то, что «Россия использовала нестабильность в Ливии для продвижения своих интересов в этой стране и во всей Северной Африке». На минуточку просто вспомним, кто породил эту нестабильность — во всей Северной Африке.

Удивляет утверждение Госдепа, что Россия посредством «группы Вагнера» оказывает помощь Ливийской национальной армии, притом что факт участия американских «операторов ЧВК» в захвате российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана ими даже не оспаривается.

Тут же США упрекают Россию в том, что мы, дескать, дискредитируем «Белые каски», в отношении которых Россия не раз предъявляла международному сообществу факты о связях с террористическими организациями.

Сказано и о якобы имевшей место информационной кампании, проводимой Россией, в ходе которой населению якобы разъяснялось, как ВС США распространяют по всему миру коронавирус. Это так больно задело США, будто Госдеп все это время воды в рот набрал в отношении Китая и ВОЗ.

В общем, на фоне этого вопля американского бессилия хочется вспомнить простую русскую поговорку: чья бы корова мычала…

1 Организация запрещена на территории РФ.