Праздничный салют в Москве 9 Мая. Онлайн-трансляция ФАН

Праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве завершатся красочным салютом.

Несмотря на то, что основные массовые мероприятия, посвященные 9 Мая, отложены до того момента, пока эпидемиологическая обстановка в городе не придет в норму, в сам праздник в Москве устроят фейерверк.

Салют начнется 9 мая в 22.00 и продлится 10 минут. За это время по всему городу прогремят 10 тысяч залпов. Каждому из них будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события. Для запуска салютов используются пусковые установки 105, 125, 195 и 310 калибра. На Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны.

Власти Москвы просят горожан в этот вечер не нарушать режим самоизоляции и не допускать опасности массового заражения. Праздничный фейерверк лучше смотреть с балкона или из окна, а если такой возможности нет — в полноценной трансляции ФАН. Ссылка на онлайн-трансляцию будет добавлена 9 мая.