Зеленский возложил цветы к Вечному огню у границы с Россией

Киев, 8 мая. Президент Украины Владимир Зеленский посетил поселок городского типа Меловое Луганской области на границе с Россией. Об этом сообщил офис главы государства.

Зеленский посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям» в поселке Меловое. Глава государства возложил цветы к Вечному огню и установил лампадки возле памятника. Рядом с памятником находится братская могила.

Зеленский записал обращение к украинцам, в котором подчеркнул, что ужасы войны не должны повториться снова.

«Мы все, особенно молодое поколение, рады жить в мире, где царит уважение и равенство, где нет места ксенофобии и расизму», — заявил Зеленский.

Президент Украины призвал почтить память тех, кто погиб в войне, молитвами. Зеленский отметил важность рассказывать молодому поколению о войне, чтобы она никогда не повторилась снова.

Меловое является самым восточным населенным пунктом Украины, от России он отделен улицей Дружбы Народов. Рядом с ним расположен поселок Пивневка, откуда в 1942 году началось освобождение Украины.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль в День памяти и примирения призвал граждан склонить головы в уважении к тем, кто отдал жизнь за мир для будущих поколений и призвал не забывать, как легко потерять мир и как трудно его вернуть.