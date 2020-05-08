Путин и Джонсон подтвердили готовность налаживать взаимодействие по актуальным вопросам

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который выздоровел от коронавирусной инфекции нового типа. Об сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора, который состоялся 8 мая, стороны обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом, «ставшей величайшим событием двадцатого века, примером беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции».

Владимир Путин подчеркнул, что россияне помнят о подвиге британских моряков и участников Северных конвоев, благодаря которым советская армия и промышленность получали необходимые вооружение и материалы. В свою очередь британский премьер-министр от имени граждан своей страны выразил признательность за решающий вклад СССР в Победу над фашизмом.

Президент России и премьер Великобритании также заявили о готовности налаживать взаимодействие по актуальным вопросам и подтвердили важность принятия общих усилий по противодействию вызовам настоящего дня.

«С обеих сторон выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем», — указывается в сообщении Кремля.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму гражданам и главе Франции Эммануэлю Макрону по случаю 75-й годовщины Победы. Лидер РФ указал на важность и востребованность взаимодействия двух стран в нынешней непростой международной обстановке.