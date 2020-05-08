Познер раскритиковал Михалкова за репортаж про чипирование людей

Москва, 8 мая. Телеведущий Владимир Познер рассказал, что испытал отвращение к программе режиссера Никиты Михалкова «Бесогон». Об этом он заявил в эфире программы «Живой гвоздь» на радио «Эхо Москвы».

В выпуске передачи Михалкова говорилось о планах американского миллиардера Билла Гейтса использовать вакцину от коронавируса для чипирования людей. Режиссер продемонстрировал патент, который зарегистрировала основанная бизнесменом компания, занимающаяся разработкой вакцины от пневмонии нового типа.

«У него есть совершенно определенная цель. Он не просто высказывает здесь свое мнение. Это работа такая стратегическая», — цитирует Познера Ura.ru.

При этом журналист уверен, что Михалков сам не верит тому, о чем заявляет в эфире своей программы.

Напомним, Билла Гейтса уже подозревали в причастности к созданию коронавируса. В частности, о связи основателя Microsoft с пандемией коронавирусной инфекции писала New York Times. Издание предположило, что миллиардер пытался заработать на создании и продаже вакцины от COVID-19.

Ранее телеведущая Ксения Собчак раскритиковала Михалкова за откровенный разговор с председателем Патриаршего совета по культуре Тихоном (Шевкуновым). Светская львица обвинила режиссера в развале современной культуры, передает «Культуромания».