Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов

Москва, 8 мая. Центробанк рассматривал вариант снижения ключевой ставки в 100 базисных пунктов и допускает рассмотрение этого шага в будущем, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам главы ЦБ РФ, вопрос о возможном снижении ставки на 100 б.п. совет директоров банка рассматривал на последнем заседании в апреле.

«Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 пунктов также будет рассматриваться», — подчеркнула она, выступая на онлайн-конференции.

Набиуллина заверила, что Центробанком будут рассмотрены и другие альтернативные варианты с учетом всего комплекса факторов и прогнозов по динамике экономики и инфляции. Будет оцениваться и то, как финансовая система России сможет адаптироваться к большим изменениям ключевой ставки.

«Учитывая, что у банков большая доля и кредитов, и депозитов получены по фиксированным ставкам», — добавила она.

Напомним, 24 апреля Банка России понизил ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых.