Итальянцы на самоизоляции спели на русском языке хит Газманова

Москва, 8 мая. Жители Италии запустили во время самоизоляции необычную акцию, в ходе которой они записали на видео исполнение на русском языке знаменитой песни российского музыканта Олега Газманова «Ясные дни». Сам Газманов тоже поучаствовал в создании ролика.

В акции приняли участие 13 итальянцев, которые являются знаменитыми музыкантами у себя на родине. Газманов заметил, что его песню исполнили представители разных поколений, среди которых знаменитости 80-х годов прошлого века, так и современные музыканты, передает телеканал «360».

«Видимо, мои «Ясные дни» являются элементом гуманитарной помощи. Потому что итальянцы, видимо, это песню где-то услышали», — рассказал Газманов.

Российский музыкант с удовольствием поддержал идею итальянцев и присоединился к созданию видео. Он рассказал, что авторы идеи попросили его снять на видео, как он исполняет свой знаменитый хит. Он отправил запись итальянцам, а они уже сами смонтировали клип.

Отметим, что с 4 мая в Италии начался первый период ослабления ограничительных мер по коронавирусу. На данный момент в стране побороли инфекцию уже свыше 96 тысяч человек, а ежедневный прирост новых случаев постепенно снижается. По имеющимся данным, в стране продолжают болеть около 90 тысяч человек.