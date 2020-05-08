Историк напомнил о бомбардировках британцами мирных кварталов во время Второй мировой

Санкт-Петербург, 8 мая. Несмотря на статус страны — победителя во Второй мировой войне, Великобритания не должна снимать с себя ответственность за бомбардировки мирных кварталов в Германии. Об этом рассказал кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Евгений Гурьев в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Кто начал ковровые бомбардировки Германии, причем не только промышленных объектов, но и жилых кварталов? Это, вообще-то, идея главного маршала авиации Артура Харриса, который возглавлял бомбардировочное управление ВВС Великобритании, кстати, хороший друг сэра [премьер-министра Великобритании] Уинстона [Черчилля]. У них были хорошие личные отношения, поэтому без санкции высшего руководства этого бы не было, — подчеркнул историк. — Мы хорошо знаем о Дрездене, но были точно такие же бомбардировки Гамбурга и так далее — страшные бомбардировки, причем бомбили именно жилые кварталы. Задача была запугать немцев, вызвать восстание у них в тылу, чего не было, замечу. Дрезден — квинтэссенция этого всего. Напомню, что британская бомбардировочная тактика была именно в том, чтобы вызвать в городах пожар и чтобы именно погибло в огне максимальное количество людей. Именно в Британии придумали бомбу под названием «Блокбастер». Это семитонная фугасная бомба, взрыв которой должен был привести к сносу целого квартала — «блока» по-немецки».

Он отметил, что политический авантюризм Черчилля нередко приводил к унизительным поражениям британской армии.

«Например, отправить в Сингапур в декабре 1941 года два линкора и четыре эсминца, когда навстречу идут два японских флота. Чисто демонстративно корабли отправили на убой, и японская авиация их разбомбила за один день. Это существенное поражение. Сколько раз Черчилль вмешивался в ведение боевых действий в Северной Африке, и британцы терпели там абсолютно унизительные поражения», — рассказал собеседник ФАН.

Эксперт также вспомнил о предательстве бывших союзников по антигитлеровской коалиции, которое давалось британцам достаточно легко.