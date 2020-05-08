Дом Волочковой признали самым безвкусным среди знаменитостей

Москва, 8 мая. Звезды российской эстрады никогда не скупились на роскошные дома. Однако излишнее богатство интерьеров иногда оборачивается безвкусицей. Самым безвкусным домом россияне признали особняк Анастасии Волочковой.

Дом танцовщицы находится в элитном поселке на Новорижском шоссе. Трехэтажный особняк расположен на 17 сотках земли. Волочкова гордится своими хоромами и часто демонстрирует дом в соцсетях.

Однако в Сети восторг балерины от «богатых» интерьеров не разделяют. Пользователи Twitter отдали особняку Волочковой первое место в рейтинге самых безвкусных домов.

Второе место занял дом Филиппа Киркорова. В Сети предположили, что в интерьере певца отражены его болгарско-цыганские корни.

Не менее роскошный интерьер и у Николая Баскова. Его дом напоминает, скорее, дворец 19 века, нежели жилище поп-звезды. Следом в рейтинге расположился Валерий Леонтьев и его экстравагантный особняк в леопардовом стиле.

Ранее Волочкова поделилась с подписчиками архивными кадрами. На своей странице в Instagram 44-летняя экс-прима Большого театра опубликовала ролик, в котором предстала на девятом месяце беременности. Знаменитость пояснила, что не переставала заниматься хореографией даже на последних сроках положения, поскольку боялась потерять форму.