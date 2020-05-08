Россия достойно отпразднует День Победы вопреки коронавирусу

Граждане России достойно отпразднуют 75-летие Победы над Германией, невзирая на пандемию коронавируса. Режим самоизоляции хоть и внес коррективы в большинство праздничных мероприятий, однако не сможет помешать десяткам миллионов людей ощутить единение в этот день.

9 мая пройдет знаменитый «Бессмертный полк» — пусть и в виртуальном режиме. Одним из ключевых событий праздника станет акция «Окно Победы»: люди распахнут окна или выйдут на балконы домов и вместе исполнят песню «День Победы». А поздним вечером нас ждет традиционный салют.

Федеральное агентство новостей рассказывает, как именно пройдет юбилейное торжество в 2020 году.

Держать строй!

Торжественное празднование начнется с возложения президентом Владимиром Путиным цветов к Вечному огню. Там же глава государства выступит с обращением к россиянам.

Традиционный Военный парад на Красной площади перенесен на более позднее время, когда пандемия закончится. Однако россияне все равно смогут насладиться зрелищем военной техники: 9 мая в небе над российскими городами пройдет авиационный парад.

Во всех военных округах страны состоится возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам воинам, отдание воинских почестей погибшим героям. По всей России на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления и песни фронтовых лет.

Ключевым событием празднования Дня Победы, как и в прошлые годы, станет всенародная акция «Бессмертный полк». На протяжении восьми лет россияне выходили 9 мая на улицы городов и поселков с портретами своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. В прошлом году в акции приняло участие рекордное количество жителей России: с портретами героев прошли более 10 миллионов человек по всей стране.

В 2020 году из-за коронавируса акция пройдет в онлайн-режиме. Чтобы присоединиться, необходимо загрузить фотографию ветерана на сайте акции. Трансляция виртуального «Бессмертного полка» начнется в 11.00 пройдет по телевидению, на площадках онлайн-кинотеатров и в социальных сетях.

Ленточка на дом

Ощутить праздник россиянам поможет и ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В этом году ленты можно получить в ближайшем магазине или аптеке. Пожилым горожанам, которым нельзя покидать свои квартиры, георгиевские ленточки доставят волонтеры или сотрудники социальных служб.

Для любителей истории московские власти запустили виртуальный музей Великой Отечественной войны. На специальном сайте все желающие могут ознакомиться с экспонатами, отражающими жизнь советских граждан во время войны. В то тревожное время позволят окунуться письма, предметы быта и газетные вырезки. Экспонаты отсортированы по годам и месяцам войны. На сайте есть и интерактивная карта: фотографии столицы времен войны можно рассматривать, виртуально путешествуя по улицам города.

Поздравить московских ветеранов с наступающим праздником призывает сайт «Я дома». На портале можно отправить открытку столичным ветеранам: нужно выбрать дизайн открытки и подписать ее. В условиях самоизоляции старикам, пережившим войну, как никогда требуется помощь и поддержка. Открытку распечатают и принесут ветеранам волонтеры вместе с продуктами и лекарствами.

Объединяющие окна

Отправить весточку фронтовикам и труженикам тыла предлагает и всероссийское общественное движение «Волонтеры победы».

«К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, а из-за коронавируса мы были вынуждены изменить способы их поздравления с Днем Победы. Сейчас мы не можем, как раньше, прийти к ним домой и пообщаться за чашечкой чая. Но мы можем поздравить их с помощью писем», — говорит руководитель движения Ольга Амельченкова.

Письмо можно написать на бланке и отправить на электронную почту организации. Все письма будут доставлены ветеранам с 7 по 9 мая. А можно просто почитать настоящие письма с фронта и на фронт времен войны.

Граждане на самоизоляции могут создать праздничное настроение, присоединившись к акции «Окна Победы».

Жители России будут украшать окна своих квартир георгиевскими лентами и красными звездами. В ход идут трафареты и краски, аппликации и рисунки. 9 мая окна городов станут символом единения страны вокруг самого главного праздника.

В Интернете создается единый архив фотографий военных лет — «Лица Победы». На страницах проекта каждый может разместить фотографии своих родных, служивших на фронтах Великой Отечественной. Технологии распознавания лиц найдут ваших родственников на снимках других пользователей и позволят связаться с их владельцами. Это стало возможно благодаря использованию компьютерных нейросетей.

Споем вместе

Одним из главных моментов нынешнего 9 Мая станет акция «Окно Победы».

В 19.01, сразу после Минуты молчания, тысячи людей в России выйдут на балконы с портретами участников войны и исполнят песню «День Победы».

Президент Владимир Путин поддержал эту идею и пообещал подумать над формой собственного участия в акции.

«Любое хоровое пение объединяет. Это один из очень эффективных старинных методов объединения коллектива и народа», — отмечает в интервью ФАН психолог, член Русского географического общества Андраник Сулейманян.

Однако для эффекта объединения необходимо, чтобы в пении участвовало как можно больше людей, добавил он.

Акция «Окно победы» — это уникальный шанс проявить нашу несокрушимость, единство, преданность и почтение тем, кто отдал свои жизни ради нашего настоящего и будущего, уверен президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

Сейчас нам всем как никогда необходимо ощутить поддержку друг друга. Во времена ограничений и неудобств, нестабильности и неопределенности у нас неизменными остались как раз те самые человеческие отношения, любовь, взаимопомощь и вера, рассуждает психолог.

«Акция «Окно Победы» позволит нам всем абстрагироваться от временных трудностей и пропеть всей страной песню победы — той самой, которая когда-то подарила новую жизнь стране, миру, цивилизации. Давайте покажем, что мы не теряем надежду, единство и веру в то, что сможем преодолеть пандемию!» — призвал Зинченко.

Салют состоится

Празднование Дня Победы традиционно завершится праздничным салютом. В столице он начнется в 22.00 — прогремят около 10 тысяч залпов из 90 орудий. Москвичи смогут наблюдать за салютом по телевизору или из окон домов.

Каждому залпу будет присвоено имя героя войны, воинского подразделения или памятного события времен Великой Отечественной.

Столичный мэр Сергей Собянин призвал москвичей оставаться дома во время салюта.

«Не надо приходить на салют, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение», — подчеркнул московский градоначальник.

Коллективные акции, особенно приуроченные к таким знаменательным датам, как День Победы, безусловно способствуют единению людей и мобилизации коллективных усилий по борьбе с пандемией, отмечает в интервью ФАН депутат Государственной думы Антон Морозов.

«Сейчас людям очень тяжело сидеть дома: к концу подходит второй месяц самоизоляции. Особенно трудно соблюдать режим сейчас, когда начинается теплая весенняя погода. Необходимы новые начинания, которые показали бы людям, что они не брошены и что все мы вместе, в коллективе будем отмечать День Победы», — рассуждает депутат.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в разговоре с корреспондентом ФАН констатировал: нынешнее «дистанционное» празднование Дня Победы говорит о том, что Россия выходит на новый уровень цифрового развития.

«Это логичное развитие того цифрового формата жизни, в котором мы сейчас находимся. Мы показываем, что можем так работать, общаться, учиться и можем самое главное: отдавать дань памяти своим предкам, — подчеркивает общественник. — Мы тем самым даем отпор всем подонкам, которые пытаются оклеветать нашу память о великой войне. Своим цифровым единством мы показываем, что у них ничего не получится».

16 апреля президент Путин перенес подготовку к Параду в честь 75-летия Победы и все массовые «оффлайн»-мероприятия, намеченные на 9 мая. Это решение было принято в связи с чрезвычайными рисками для здоровья россиян из-за пандемии COVID-19.