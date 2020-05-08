Экс-соратник Навального обвинил Васильеву в создании псевдопрофсоюза студентов-медиков

Москва, 8 мая. Так называемый «Альянс врачей» создал фиктивный профсоюз учащихся медвузов, чтобы отработать повестку вокруг студентов-медиков. Об этом заявил экс-глава штаба Алексея Навального в Петербурге, руководитель профсоюза студентов «Преображение» Денис Михайлов.

По его словам, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева около недели назад начала продвигать псевдопрофсоюз «Альянс студентов-медиков». Михайлов обратил внимание на то, что группу организации в Facebook создала Васильева, а не сами студенты. Этот факт говорит о фиктивном характере профсоюза, уверен бывший сторонник Навального.

«Есть наш профсоюз студентов, у которого есть первичные организации в различных вузах и регионах, к нам обращаются за помощью, и мы продолжаем строить свою организацию. И есть организация, созданная за несколько часов, ради чего?» — недоумевает Михайлов.

Он также предположил, что таким образом «Альянс врачей» хочет «красиво войти в информационную повестку», связанной с учащимися медицинских образовательных учреждений.