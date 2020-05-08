Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Москва, 8 мая. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах. В субъектах по-разному отнеслись к соблюдению правил дистанцирования, сказались также и определенные национальные устои и традиции.

На сегодняшний день беспокойство в Минздраве вызывает Дагестан. Там работают специалисты министерства и представители Роспотребнадзора.

«Этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации», — сообщил он, выступая на заседании президиума фракции «Единая Россия».

Помимо этого, по словам Мурашко, дополнительное привлечение средств потребовалось в вахтовых поселках в Мурманской области, в Якутии, «где находится большое количество работников, которые питаются в одних столовых, проживают совместно».

«Когда возникает вспышка в таких населенных пунктах, для здравоохранения это в целом является дополнительным вызовом», — добавил он.

Министр подчеркнул, что очень важным элементом по оказанию медицинской помощи является в том числе мобилизация всех сил и средств. По этой части губернаторы регионов, по оценке Мурашко, отработали достойно — мобилизовали все силы и средства, обеспечили систему всеми необходимыми ресурсами.

На сегодняшний день, как напомнил глава Минздрава, в России развернуто 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, при этом 32% из них свободны. В связи с этим он попросил депутатов больше работать в формате быстрых изменений и поддержать систему здравоохранения.

Отдельно Мурашко отметил случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди врачей, есть и тяжелые исходы.

«Мне хочется сказать, наверное, слова гордости за наших коллег, которые в том числе отдали жизнь при оказании этой медицинской помощи», — подчеркнул он.

Напомним, в России, по последним данным, общее количество случаев выявления коронавируса достигло 187 859. С начала эпидемии 26 608 человек выздоровели, умерли 1723 пациента.