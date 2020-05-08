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Один человек пострадал при обрушении надземного перехода в Тюменской области

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Один человек пострадал при обрушении наземного перехода в Тюменской области

Тюмень, 8 мая. Надземный пешеходный переход рухнул на проезжую часть на Тобольском тракте в Тюменской области. В результате чрезвычайного происшествия пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По имеющейся информации, инцидент произошел на 14-м километре Тобольского тракта. Обрушение надземного перехода произошло в результате повреждения стрелой крана. Уточняется, что пострадал водитель «ГАЗели», которая двигалась в попутном направлении. В данный момент движение транспорта по трассе перекрыто.

Один человек пострадал при обрушении наземного перехода в Тюменской областиНа месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и дорожные службы. Специалисты делают все возможное, чтобы убрать рухнувшую конструкцию с проезжей части.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что медики осмотрели пострадавшего водителя и готовят его к госпитализации в стационар.

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Источник: РИА Новости
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