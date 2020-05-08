США обвиняют Россию, чтобы отвлечь мир от попытки захватить власть в Венесуэле

Официальный сайт Госдепартамента США опубликовал текст брифинга об участии России в военно-политических конфликтах на Ближнем Востоке, полный обвинений в адрес Москвы. Это могло бы выглядеть как очередная попытка Вашингтона удержаться в ближневосточном регионе с помощью клеветы, если бы не весьма досадный для американцев провал силового захвата власти в Венесуэле.

Подробнее о том, как Соединенные Штаты используют обвинения в адрес РФ, чтобы отвлечь внимание всего мира от весьма неумелой операции по свержению Николаса Мадуро – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Они изображали из себя героев»

3 мая 2020 года группа вооруженных наемников американской ЧВК Silvercorp прибыла по воде в город Макуто близ Ла-Гуайры, портового города к северу от столицы Венесуэлы Каракаса. Катера были спущены на воду из Колумбии в пять часов вечера накануне.

По данным венесуэльской государственной разведки, в нападении принимали участие 60 боевиков, включая двух бывших военнослужащих спецназа армии Соединенных Штатов. В основном же отряд состоял из венесуэльских дезертиров и бывших полицейских, которые повелись на обещанное оппозицией Венесуэлы вознаграждение, покинули ряды армии и бежали в Колумбию в ожидании смены власти в Боливарианской Республике.

Однако уже на берегу наемники были встречены и нейтрализованы военными Венесуэлы. В результате восемь из них были убиты, 13 – арестованы.

Правительство Мадуро сообщило, что еще вечером в пятницу имело подтверждение готовящейся попытки вторжения боевиков. Сам венесуэльский лидер вскоре выступил с заявлением, в котором рассказал, что среди задержанных наемников есть граждане США Люк Денман и Айрон Берри (венесуэльский президент показал их документы в телеэфире), работающие на Silvercorp.

«Они играли в Рэмбо. Они изображали из себя героев», — подчеркнул Мадуро, демонстрируя документы американцев перед телекамерами.

Контракт с Гуайдо и знакомство с Трампом

Вскоре глава американской ЧВК Silvercorp Джордан Гудро дал интервью венесуэльской оппозиционной журналистке Патрисии Полео, взяв на себя ответственность за высадку наемников в Венесуэле. При этом, бывший американский спецназовец, ныне возглавляющий частную военную компанию, не постеснялся признать тот факт, что операция «Гидеон», как он ее окрестил, была провалена.

Гудро заявил, что было обманут лидером прозападной венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, заказавшем его услуги по свержению Мадуро за 212 миллионов долларов, с предоплатой из этих денег полутора миллионов. Обманутые наемники работают уже больше года и пока не получили от заказчика никаких денег. В интервью показан соответствующий договор с четкой подписью Гуайдо.

Примечателен и тот факт, что Гудро не последний человек в кругу знакомых нынешнего главы США Дональда Трампа. По крайней мере, именно ему президент не раз доверял свою безопасность на митингах в различных штатах. Свидетельством сотрудничества политика и главы ЧВК служат многочисленные фото и видео с выступлений Трампа, запечатлевшие легко узнаваемого Гудро в первых рядах. Впрочем, руководство Silvercorp не скрывает факт охраны президента, выкладывая в Instagram снимки Гудро на митингах Трампа.

Обвинения в адрес России

В ответ на провал операции в Венесуэле Госдепартамент США опубликовал полный текст брифинга, посвященного участию РФ в военно-политических конфликтах на Ближнем Востоке, заострив внимание на Сирии и Ливии. Помощь президенту Сирии Башару Асаду в борьбе с терроризмом, которую Москва оказывает с 2015 года, была названа Госдепом США «неконструктивным поведением» на Ближнем Востоке. При том, что российская армия и ВКС РФ внесли решающий вклад в победу над террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Ведомство считает, что совсем недавно российская сторона начала контактировать с Ливией в собственных военных, экономических и геополитических интересах. По словам представителей Госдепа, Россия предоставила материально-техническую базу ЧВК «Вагнера» в Ливии, однако никаких вещественных доказательств этому предоставлено не было.

Вашингтон в очередной раз обвинил Россию в проведении информационных операций с целью дискредитации международных организаций, работающих над урегулированием ближневосточных конфликтов. В частности, был приведен пример печально известной организации «Белые каски», которая сотрудничала с сирийскими боевиками и снимала постановочные видео об атаках с применением химоружия.

На брифинге также были затронуты и актуальные темы, в частности пандемия коронавируса. Госдеп США заявил, что Россия якобы запустила кампанию по дезинформации вокруг ситуации с COVID-19, «утверждая, что США или западные державы являются источником вируса».

Нефть во главе угла

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич заявил ФАН, что агрессивное вмешательство во внутренние дела других стран при помощи ЧВК для США практика не новая, применяющаяся американцами уже не одно десятилетие.

«Это обычная практика для американцев. Только в последнее время в силу излишней самоуверенности падает, прямо скажем, квалификация наемников. Но США пользуются услугами ЧВК уже на протяжении 50 лет. В Америке создаются специальные подразделения, частные военные компании, которые формально не имеют никакого отношения к государству, но аффилированы или с Министерством обороны или с какой-то спецслужбой. Через них, проводя бюджеты, США осуществляют неугодные для той страны, где они работают, акции, в своих личных интересах», — заметил сенатор.

По мнению члена СФ, со времен Второй Мировой Запад не поменял свою политику, и по сей день продолжая провоцировать конфликты по всему миру, пытаясь заработать на этом.

«В данном случае была попытка сместить венесуэльского лидера, поставить марионеточное правительство, такое как они ставили в ряде других стран. Ничего нового не происходит на так называемом коллективном и демократичном Западе, как не происходило и перед началом Второй Мировой. Фашизм был подогрет когда-то тем же Западом, был направлен Гитлер на Советский Союз. Там же тоже во главе угла стояла нефть и энергоресурсы. И сегодня эта тенденция продолжается», — заявил Клинцевич.

Перевод стрелок

Брифинг Госдепа с обвинениями в адрес РФ, по мнению сенатора, выглядит как попытка отвлечь внимание от провальной операции по свержению Мадуро.

«Произошел срыв, США не достигли результата. Спецслужбы Венесуэлы справились с открытой агрессией, проведенной американскими спецслужбами и военными организациями. Они в процессе агонии сейчас уже особо этого и не скрывают. Естественно, привычный шаг – так называемый перевод стрелок в другую сторону, в данном случае на Россию. Но не надо считать весь мир глупым. Различные службы, журналисты прекрасно понимают, что произошло. Информация достаточно хорошо расходится», — считает собеседник ФАН.

Клинцевич подчеркнул, что данная ситуация должна рассматриваться на международном уровне, в том числе Совбезом ООН. Сенатор уверен в необходимости расследования операции.

«Обязательно нужно этот вопрос рассмотреть на Совете Безопасности ООН. Мадуро обязан инициировать запрос, должно быть проведено международное расследование. Нужно выяснить, на каком основании происходит военное вмешательство во внутренние дела страны, попытка военного переворота», — добавил член Совфеда.

1 Организация запрещена на территории РФ.