Мураховский заявил о неуязвимости «Цирконов» для американских комплексов ПРО

Гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» могут поступить на вооружение не только в военно-морской флот, но и в сухопутные войска. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Таким образом собеседник ФАН отозвался на сообщение заместителя министра обороны Алексея Криворучко о том, что корабельный комплекс с этими ракетами может появиться в российских вооруженных силах уже «на рубеже 2020–2021 годов».

«У «Цирконов» должно быть еще немало пробных пусков, но если все пройдет нормально, то к исходу этого года государственные испытания должны быть завершены, — уверен военный эксперт. — После начала массового производства ракеты поступят в арсеналы министерства обороны, а уже оттуда — в боекомплекты наших военных кораблей».

По словам Мураховского, замминистра Криворучко фактически подтвердил, что плановые сроки поставки гиперзвукового оружия соблюдаются. Также собеседник ФАН рассказал, какие именно объекты Военно-морского флота РФ будут им оснащены.

«Насколько мне известно, это многоцелевые атомные субмарины проекта 885М (очень современные подлодки, которые сейчас активно строятся) и 949А — у них достаточно универсальный пусковой аппарат, который позволяет им применять как ракеты «Калибр», так и ракеты «Циркон», — заявил военный эксперт. — Среди надводных кораблей новейшим гиперзвуковым оружием будут оснащены фрегаты проекта 22350 (уже находятся в строю) и 23560 (пока только строятся). По плану под «Циркон» должны переделать ракетный крейсер «Маршал Устинов», который станет, пожалуй, самым крупным носителем этого оружия».

Собеседник ФАН отметил, что «Циркон» не является исключительно «морским» оружием — ничто не мешает России поставлять его и в свои сухопутные войска.