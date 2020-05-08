Премьер Италии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава правительства Италии выразил благодарность российскому лидеру за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса, отметив высокий профессионализм российских военных медиков, принимавших участие в гуманитарной миссии.

«Джузеппе Конте поблагодарил российскую сторону за своевременную помощь в сложный для Италии период распространения инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент РФ и премьер-министр Италии обсудили успешное взаимодействие Москвы и Рима в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, а также условились продолжить сотрудничество в этом направлении.

21 марта Владимир Путин провел телефонный разговор с Джузеппе Конте, в ходе которого российский лидер предложил Риму помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Позднее в Италию были направлены транспортные самолеты ВКС РФ с военными медиками и специальной техникой.

С 22 марта российские специалисты работали в сереных регионах Италии, особенно пострадавших от коронавируса. Специалисты Минобороны РФ провели дезинфекцию медучреждений в 100 населенных пунктах Италии. Кроме того, российские военные медики помогали лечить пациентов с коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо.

8 мая из Италии вылетел первый военно-транспортный самолет ВКС РФ с российскими военнослужащими, которые завершили свою гуманитарную миссию.