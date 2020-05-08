Трамп назвал жуликами журналистов, награжденных Пулитцеровской премией за вбросы

Вашингтон, 8 мая. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал отобрать Пулитцеровские премии у американских изданий, получивших их за публикации лживых материалов. Он назвал жуликами тех журналистов, которые были удостоены денежной премии фонда Джозефа Пулитцера, призвав сотрудников ряда СМИ, распространявших вбросы, вернуть полученные ими награды в этом году. Об этом сообщает The Washington Times.

«Пулитцеровские премии должны быть возвращены, потому что вы знаете, что они были присуждены несправедливо. Пулитцеровский комитет или кто-либо другой, кто вручает призы, будут опозорены до той поры, пока они не заберут их обратно. Потому что они (журналисты. — Прим. ФАН) получили Пулитцеровские премии за то, что в итоге оказалось фейковыми новостями», — заявил президент Соединенных Штатов.

Кроме того, Дональд Трамп подчеркнул, что появление новых документов, подтверждающих отсутствие сговора с Москвой, лишь доказало в очередной раз, что Пулитцеровские премии были вручены несправедливо.

«Вы убедились в этом сегодня, после публикации новых документов. В них абсолютно очевидно, что не было никакого сговора с Россией», — обратил внимание американский лидер.

Под новыми документами Трамп подразумевает прекращение расследования уголовного дела в отношении Майкла Флинна, являвшегося ранее советником по нацбезопасности 45-го президента США. Министерство юстиции Соединенных Штатов 7 мая текущего года прекратило разбирательство по делу Флинна, занимавшего высокую государственную должность еще в 2017 году.

Примечательно, что именно дело, заведенное против Флинна американской судебной системой, было одним из ключевых составляющих так зазываемого расследования о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, на которых Дональд Трамп одержал победу.

Объявление лауреатов Пулитцеровской премии в этом году состоялось в минувший понедельник, 4 мая. В этот день сразу трое журналистов The New York Times получили награды. На интернет-ресурсе этого же СМИ позднее появилась отметка, что оргкомитет присудил премии его сотрудникам за якобы «подробное описание операций России по вмешательству» во внутренние дела других государств. На деле подобные публикации являются голословными и были написаны в рамках политического заказа, о чем ранее рассказал в интервью Федеральному агентству новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.