ФБК Навального нашел новый способ получения финансирования из-за рубежа

Москва, 8 мая. Финансирование скандальный блогер Алексей Навальный и его сотрудники получают не только от российских пользователей, но и от иностранных источников. Это удалось выяснить благодаря системе поощрений для пользователей, оформивших платную подписку на канал «Навальный LIVE».

В марте на канале Навального на YouTube появилась кнопка, которая предусматривает оформление «спонсорской подписки» в четырех вариантах в зависимости от размеров взносов и бонусов. Команда Навального предложила следующие поощрения: специальный значок рядом с ником в чате, доступ к закрытому чату, скидки в специализированном магазине «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом). Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Особое внимание стоит обратить на пользователей, которые оформили «спонсорские подписки». Их имена публикуются в конце некоторых эфиров Алексея Навального и Любови Соболь, юриста ФБК. Только в апреле, спустя месяц после запуска новой системы сбора денег, в титрах были опубликованы никнеймы 1245 пользователей, 236 из них оформили подписку от 1399 рублей в месяц. За месяц команде Навального удалось собрать более 800 тысяч рублей.

Среди спонсоров значатся не только физические лица, но и, к примеру, аккаунт онлайн-казино TTRCasino, которое нарушает российское законодательство, и аккаунт некоего Stockholm University, зарегистрированного за границей. Получается, что структуры ФБК продолжают получать финансирование не только от обычных граждан, но и от организаций, зарегистрированных за рубежом.

«Фонд борьбы с коррупцией» признан в РФ иноагентом, а согласно Федеральному закону 121 «Об иностранных агентах» сотрудники этой организации должны в обязательно порядке отчитываться перед Минюстом о доходах, которые были получены из-за рубежа. Судя по всему, структуры Навального открыто игнорируют букву закона. К примеру, ФБК в прошлом году утаил порядка 19 миллионов рублей, предоставив фиктивный отчет. Согласно документу, на счета Фонда в течение 2019 года поступило свыше 82 миллионов рублей, при этом расходы составили 63 миллиона рублей.