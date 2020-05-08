В Госдуме предложили создать «российский Zoom»

Москва, 8 мая. Депутат Госдумы Алексей Воевода направил обращение на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко с предложением разработать отечественную платформу для проведения официальных мероприятий в онлайн-режиме. Документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Образовательные, медицинские и иные решения должны обсуждаться и приниматься в абсолютно безопасной отечественной системе, гарантирующей защиту информации от вмешательств, в том числе извне, — говорится в обращении Воеводы. — На основании изложенного прошу вас рассмотреть вопрос дать указание соответствующим службам о разработке современной отечественной платформы для проведения официальных мероприятий в режиме удаленного доступа».

Депутат подчеркнул, что цифровая безопасность является одним из приоритетных направлений деятельности государств, способных обеспечить защиту граждан в любых политических и экономических условиях. При этом крайне важно обеспечить цифровую безопасность функционирования всех отраслей народного хозяйства и органов государственной власти.

Парламентарий обратил внимание, что многие официальные мероприятия проходят на площадке для проведения видеоконференций и онлайн-встреч «Zoom» (со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния). Это, по его словам, может напрямую являться угрозой национальной безопасности страны.

«По полученным из средств массовой информации данным, в настоящее время короновирусом инфицированы в том числе должностные лица в правительстве, Государственной думе и других органах государственной власти, что делает актуальным и как никогда востребованным особый изолированный режим работы», — отметил Воевода.

Напомним, что большинство российских учителей и школьников сейчас также пользуется приложением для видеоконференций Zoom. 3 мая стало известно, что хакеры разместили более полумиллиона аккаунтов приложения в даркнете. Аккаунты выставили на продажу по 1,25 цента за каждый. Их обнаружила и купила у русскоязычного пользователя через Telegram компания по кибербезопасности Cyble.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В России, по последним данным, насчитывается 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26608 человек.