ПНС Ливии запустило вброс о новом обстреле со стороны ЛНА

Тархуна, 8 мая. Пресс-служба оперативного штаба операции «Вулкан Гнева» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пытается выдать старые фотографии за новый обстрел. Об этом сообщает телеграм-канал ресурса Military Maps.

На ресурсах оперативного штаба «Вулкан Гнева» были размещены фотографии с БПЛА, под которым сотрудники пресс-службы ПНС поясняли, что 5 мая «БПЛА уничтожили военно-транспортный самолет типа «Антонов», доставивший оружие и боеприпасы для ЛНА в Тархуну». Кроме того, сообщалось, что взрыв боеприпасов на борту самолета вызвал крупный пожар.

Автор канала ресурса Military Maps в своем телеграм-канале отмечает, что при этом ПНС использует старые фото и пытается выдать снимки уничтожения Ан-25, которое произошло 5 апреля в районе Тархуны, за новый случай обстрела. В качестве подтверждения Military Maps делает отсылку на свои карты, где отмечен указанный обстрел.

Это не первый раз, когда триполитанское правительство пытается создать то, чего нет — ПНС и ранее было замечено в изготовлении фейков. Например, инцидент с обвинениями министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги в адрес ЛНА о применении химического оружия, ловко подхваченный турецкими СМИ, не выдержавший, тем не менее, проверку фактами. Другая, более масштабная информационная атака триполитанского правительства была антироссийской направленности — ПНС заказало у американских лоббистских компаний несколько материалов о «присутствии» российской ЧВК «Вагнер» в североафриканском регионе. Статьи, авторами которых являются журналисты Reuters и Bloomberg, также полны вымысла, о чем рассказал источник в Reuters.