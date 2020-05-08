В Москве возложением цветов почтили память композитора Крылатова

Москва, 8 мая. Продюсер Андрей Загорский возложил цветы в первую годовщину смерти Народного артиста СССР Евгения Павловича Крылатова к подъезду, в котором жил великий композитор. Об этом Загорский рассказал Федеральному агентству новостей.

Ввиду того, что все московские кладбища в связи пандемией коронавируса временно закрыты до 1 июня, Загорский нашел оригинальный способ отдать дань памяти композитору, который ушел из жизни 8 мая 2019 года.

«Я считаю, что даже в период ограничений, невозможно было поступить иначе. И если невозможно возложить цветы на Митинском кладбище, то самый оптимальный вариант — это прийти к дому, где жил человек, на музыке которого выросло не одно поколение», — заявил продюсер.

Он отметил, что продолжит работу над мюзиклом «Не покидай», над которым он начинал трудиться с Крылатовым после снятия ограничительных мер.

Одновременно с этим дочь Народного артиста СССР — Мария Крылатова — выразила благодарность всем, кто в этот день вспомнил маэстро.