Садоводам объяснили, что надо учитывать при посадке экзотических растений на дачном участке

Экзотические растения можно выращивать в России. О том, как это сделать, Федеральному агентству новостей рассказала председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова.

Режим самоизоляции вынудил многих россиян отправиться на свои дачные участки и там переждать пандемию нового типа коронавируса. И чем же можно заняться на дачных участках? Облагораживанием садов, рассадой овощей и фруктов. При этом есть все условия для посадки на дачных огородах экзотических растений. Но что же нужно учитывать в этом вопросе?

Соседство с другими растениями

Как заметила Людмила Голосова, никакое растение явно не выступает в роли паразита по отношению к другому. Все, что можно купить, в том числе экзотические растения, прекрасно уживается в России.

«Что может влиять? Есть просто растения, которые не любят много влаги. У него начинают от этого гнить корни. Для такого растения надо готовить почву: выкапывать большую яму, делать дренаж, насыпать песка и использовать камни. Это надо для того, чтобы на той глубине, на которой корни этого растения, вода уходила, корни попитались водичкой, а дальше она ушла», — пояснила Людмила Голосова.

Вопрос почвы

В то же время глина удерживает воду. В таком случае подходят растения, которые наоборот любят влагу, обратила внимание Голосова.

«Есть же домашние цветы, которые можно держать в воде. И они будут прекрасно цвести. Когда люди хотят на своем участке посадить то или иное растения, то через тот же смартфон можно посмотреть, какую почву оно любит. И все», — добавила Людмила Голосова.

По ее словам, все растения могут уживаться друг с другом. Все зависит от почвы — это главный вопрос, особенно когда речь идет об экзотических растениях.

Одними из самых популярных экзотических растений в России считаются виргинский хионантус (растет в Северной Америке и может достигать двух метров), японский стиракс, галезия, оленерогий сумах, канадский багряник или церцис, магнолия, текома, акебия и так далее.

Ранее Людмила Голосова рассказала ФАН, какие фрукты и ягоды можно вырастить на дачном участке. Например, в Московской области хорошо растут яблони, груши, сливы, вишни. В то же время в Крыму — лимоны, апельсины, а также персики и черешня.