Москва, 8 мая. Президент РФ Владимир Путин считает, что Западу стоит хотя бы сейчас осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны. Об этом глава государства заявил в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память».

Президент РФ напомнил, что Советский Союз еще в конце 80-х годов осудил секретную часть пакта Молотова — Риббентропа. Однако на Западе так и не дали реальную оценку немецкой оккупации Чехословакии.

«Ведь посмотрите, что тогда произошло. Вот это и есть сговор, секретная часть <…> Ну почему же, почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое — не осудить вот этот раздел Чехословакии?» — удивился Путин.

Кроме того, президент РФ напомнил, что уже не раз говорил об усилиях СССР перед войной создать антигитлеровский пакт. Но тогда Москву никто не поддержал. А в 1938 году Франция и Великобритания подписали с Гитлером и Муссолини соответствующий документ, который называют Мюнхенским сговором, отдав на растерзание Чехословакию. В оккупации приняла участие и Польша.

«Напрямую вступили в сговор с Гитлером, причем персонально, именно с ним, договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии — Тишинскую область и еще один прилегающий район», — добавил Путин.

После этих событий крупнейшие политические деятели того времени как один стали заявлять, что война неизбежна. Советский Союз был последним, кто подписал с Германией пакт о ненападении.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны. Глава государства отметил, что искажением истории о войне занимаются и США, и страны Евросоюза, чтобы лишить Россию как правопреемника Советского Союза статуса державы-победительницы.