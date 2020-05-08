Первый самолет с российскими военными медиками вылетел из Италии

Москва, 8 мая. Первый военно-транспортный самолет ВКС РФ с российскими военнослужащим, которые боролись с эпидемией коронавируса в Италии, вылетел в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел с аэродрома «Виллафранка», который расположен в районе Вероны. На борту самолета находятся российские военнослужащие, которые оказывали помощь Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 3,8 миллиона человек. От коронавируса погибло более 269 тысяч человек.

21 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которых российский лидер предложил итальянской стороне помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Позднее Минобороны РФ направило в Италию военно-транспортные самолеты ВКС РФ со специалистами и техникой.

С 22 марта российские военные работали в северной части Италии, которая больше всех пострадала от эпидемии которнавируса. Российские специалисты провели дезинфекцию медицинских учреждений почти в 100 населенных пунктах. Кроме того, военные медики помогали лечить пациентов с коронавирусом в полевом госпитале в городе Бергамо.