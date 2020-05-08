Аналитик спрогнозировал возвращение рубля к докризисному курсу в июне

Москва, 8 мая. Курс рубля может восстановиться до докризисных значений уже в июне. Об этом рассказал аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. По его словам, этому поспособствует возвращение нефтяных котировок на прежний уровень и оживление основных мировых экономик. Как пишет «Российская газета», поводом для таких прогнозов служит вступившее в силу соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+.

«А также постепенный перезапуск ряда мировых экономик», — подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, на нефтяные цены влияет банкротство сланцевых компаний в США и повышение цен на саудовское сырье.

9 марта курсы европейской и американской валют к рублю взлетели на международном рынке на фоне обрушения цен на нефть. Евро достиг отметки в 86 рублей, доллар — 75 рублей.

Обвал курса рубля стал следствием ситуации на рынке нефти. После провала на переговорах в Вене представителей стран ОПЕК+ стоимость нефти марок Brent и WTI упала на 30%. Тогда на переговорах страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи топлива в условиях падения спроса из-за коронавируса.

При этом ОПЕК предлагала дополнительно уменьшить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, против этой идеи выступила, в частности, Россия. Кремль предложил продлить текущие договоренности на второй квартал.