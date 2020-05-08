Авиашоу в Москве 9 Мая. Онлайн-трансляция ФАН

Федеральное агентство новостей 9 Мая покажет трансляцию праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы на Красной площади. В них примет участие президент России Владимир Путин. Над Красной площадью после его обращения к россиянам пройдет воздушный показ российской авиатехники — начало в 10.00.

Над Москвой пролетят 75 самолетов и вертолетов — по числу лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Среди них будут вертолеты Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52, сверхтяжелый транспортный вертолет Ми-26, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и разведки А-50, новейшие истребители Су-57 и истребители-перехватчики МиГ-31К со сверхзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

Напомним, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 все ожидаемые массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 Мая, отложены до того момента, пока эпидемиологическая обстановка не придет в норму.

«Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести, — ранее сказал Владимир Путин. — Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев».

Президент также пообещал, что и парад на Красной площади, и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся.

ФАН проведет трансляцию пролета авиации в честь Дня Победы.